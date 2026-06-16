В Белом доме назвали фейком слухи о возможном увольнении глав Пентагона и ЦРУ
Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала фейком сообщение издания Israel Hayom о том, что президент США Дональд Трамп планирует уволить главу Пентагона Пита Хегсета и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа из-за их позиции по поводу мирного соглашения с Ираном.
Фото: Evan Vucci / Reuters
Israel Hayom со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что Дональд Трамп рассматривает увольнение Пита Хегсета и Джона Рэтклиффа из-за того, что они выступили против заключения мирного соглашения с Ираном. «Дискуссия завершена. Любой, кто выступал против, может понести личную ответственность»,— сказал собеседник издания.
Анна Келли заявила, что автор публикации Дэнни Закен публикует фейки, не запрашивая комментарии у Белого дома. «Чтобы внести ясность, этот клоун понятия не имеет, о чем говорит, и его “источниками”, вероятно, являются голоса в его голове»,— написала госпожа Келли в соцсети Х.
По информации Axios, Джон Рэтклифф, Пит Хегсет и госсекретарь США Марко Рубио выразили Дональду Трампу сомнения насчет объявленного соглашения с Ираном. По их мнению, Иран не согласится на ядерные уступки, которые требует американская сторона. В поддержку меморандума выступили вице-президент США Джей Ди Вэнс и зять американского президента Джаред Кушнер, уточнили источники Axios.
Подробнее о соглашении Ирана и США — в материале «Ъ» «Меморандум огромной обратной силы».
Слухи о возможном увольнении главы Пентагона Пита Хегсета и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа из-за разногласий вокруг соглашения с Ираном перекликаются с более ранними случаями. Так, в апреле 2026 года издание The Hill сообщало, что законодатели Конгресса были обеспокоены действиями Хегсета, а NPR писало о задумках Белого дома в отношении его замены, хотя администрация категорически это опровергла. Также сам Пит Хегсет конфликтовал с высшим военным командованием, в частности, пытался уволить генерала Кристофера Каволи из-за комментариев, противоречащих позиции администрации по сделке с Москвой.
В целом, позиция Дональда Трампа по Ирану часто является предметом дискуссий внутри его администрации и среди международных партнеров. Например, в апреле 2025 года сообщалось, что внутри американского истеблишмента существовал раскол по вопросу удара Израиля по иранским ядерным объектам, при этом министру обороны Питу Хегсету и вице-президенту Джей Ди Вэнсу удалось переубедить Трампа отказаться от новой войны на Ближнем Востоке. В то же время, несмотря на заявления о желании заключить мирное соглашение, Трамп ранее пригрозил новыми ударами по Ирану в случае возобновления ядерной программы, а также настаивал на том, что США не допустят появления у Тегерана ядерного оружия.