В Белом доме назвали фейком слухи о возможном увольнении глав Пентагона и ЦРУ

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала фейком сообщение издания Israel Hayom о том, что президент США Дональд Трамп планирует уволить главу Пентагона Пита Хегсета и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа из-за их позиции по поводу мирного соглашения с Ираном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Vucci / Reuters Фото: Evan Vucci / Reuters

Israel Hayom со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что Дональд Трамп рассматривает увольнение Пита Хегсета и Джона Рэтклиффа из-за того, что они выступили против заключения мирного соглашения с Ираном. «Дискуссия завершена. Любой, кто выступал против, может понести личную ответственность»,— сказал собеседник издания.

Анна Келли заявила, что автор публикации Дэнни Закен публикует фейки, не запрашивая комментарии у Белого дома. «Чтобы внести ясность, этот клоун понятия не имеет, о чем говорит, и его “источниками”, вероятно, являются голоса в его голове»,— написала госпожа Келли в соцсети Х.

По информации Axios, Джон Рэтклифф, Пит Хегсет и госсекретарь США Марко Рубио выразили Дональду Трампу сомнения насчет объявленного соглашения с Ираном. По их мнению, Иран не согласится на ядерные уступки, которые требует американская сторона. В поддержку меморандума выступили вице-президент США Джей Ди Вэнс и зять американского президента Джаред Кушнер, уточнили источники Axios.

Подробнее о соглашении Ирана и США — в материале «Ъ» «Меморандум огромной обратной силы».