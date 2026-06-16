Оригинальное решение

Конституционный суд РФ (КС) установил пределы ответственности маркетплейсов при продаже на них контрафакта и определил порядок действий сторон. КС признал, что маркетплейс является информационным посредником, который не обязан превентивно отслеживать риски нарушений прав третьих лиц продавцами. Но если правообладатель уже указал администрации площадки на нарушения его прав, предъявив доказательства, маркетплейс обязан снять контрафактный товар с продажи. Если же площадка проигнорирует обоснованную претензию, то будет отвечать вместе с продавцом-нарушителем. Тем более если платформа сама продвигает, продает или получает доход от продажи подделок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маркетплейсы не должны оставлять без внимания обоснованные жалобы правообладателей, решил Конституционный суд

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Маркетплейсы не должны оставлять без внимания обоснованные жалобы правообладателей, решил Конституционный суд

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Поводом к рассмотрению КС вопроса об ответственности маркетплейсов стал спор между производителем настольных игр ООО «Мир хобби» (Hobby World) и Wildberries. Компания узнала о продаже через платформу поддельных версий своей игры «Мафия. Вся семья в сборе» и направила в адрес маркетплейса претензию о нарушении исключительных прав. Не получив ответа от платформы, «Мир хобби» потребовал взыскать с нее компенсацию в судебном порядке.

Арбитражные суды иск отклонили, признав платформу информационным посредником по ст. 1253.1 Гражданского кодекса РФ, ответственность которого ограничена, если он не знал о поддельности продукции и принял своевременные и необходимые меры по устранению нарушения. Такими мерами суды признали блокировку карточек с поддельными играми после обращения правообладателя с иском.

«Мир хобби» счел такое толкование законодательства о статусе информпосредника неконституционным и обратился в КС, указывая на заинтересованность маркетплейсов в продаже любых товаров через взимание комиссий с суммы сделки. По мнению компании, для доказывания добросовестности площадки установлен слишком низкий стандарт.

Гарантии в процедуре

По итогам рассмотрения дела КС не увидел дефектов в регулировании, признав оспариваемые нормы конституционными, но дал разъяснения, которые должны изменить сложившуюся практику. КС указал, что бизнес-модель маркетплейса предполагает безразличное отношение его владельца к нарушениям прав третьих лиц продавцами и в этом случае платформа является информпосредником. Но такой статус не означает безоговорочного освобождения от ответственности. В частности, платформу можно наказать, если она знала или должна была знать о нарушении чужих прав, например, особая осмотрительность требуется от маркетплейсов по отношению к продавцам, которые ранее уже были уличены в продаже подделок.

При поступлении претензии правообладателя, пояснил КС, платформа должна не только изучить его документы, но и запросить информацию у продавца, подозреваемого в нарушении.

После этого площадка анализирует все сведения в совокупности и на их основе может установить признаки противоправных действий, приняв соответствующие меры против продавца. Окончательные же выводы о наличии нарушения (а не только его признаков) вправе сделать лишь суд по иску пострадавшей стороны к нарушителю.

Маркетплейс должен рассматривать претензии своевременно, но точный срок установить нельзя из-за многообразия ситуаций. В то же время блокировка карточек с контрафактом лишь после обращения в суд своевременной не является и «ставит под сомнение нейтральность владельца маркетплейса по отношению к допущенному нарушению», указал КС. Что касается возможных мер, то по итогам рассмотрения жалобы площадка может приостановить размещение информации о поддельном товаре или полностью заблокировать злостного нарушителя. При явной необоснованности обращения владелец маркетплейса вправе отказать в принятии мер, но в этом случае он обязан направить мотивированный письменный ответ, разъяснил КС.

Без подмены суда

Рынок контрафактных настольных игр только за первую половину прошлого года составил 2 млрд руб., это столько же, сколько за весь 2024 год, сообщил “Ъ” президент издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов. По его оценкам, помимо прямых убытков бизнеса из-за засилья подделок государственный бюджет ежегодно недополучает около 389 млрд руб. налогов. Господин Акулов рассчитывает, что разъяснения КС позволят обеспечить «более справедливый баланс» интересов правообладателей, покупателей, продавцов и владельцев маркетплейсов. «Что касается нашего дела по настольной игре "Мафия. Вся семья в сборе", КС подтвердил право на пересмотр с учетом данного толкования. Надеемся, что при новом рассмотрении суд оценит действия маркетплейса согласно позициям, изложенным в постановлении»,— добавил глава издательства.

В объединенной компании Wildberries & Russ (RWB) пока изучают решение КС и его правовую аргументацию. После детального анализа документа компания сможет более предметно оценить его возможное влияние на правоприменительную практику и деятельность участников рынка, уточнил представитель RWB: «При этом обращаем внимание, что в решении подтвержден важный принцип — цифровая площадка не должна подменять собой суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения либо отсутствия нарушения прав, а также вправе защищать свои законные интересы в случаях, когда требования правообладателя не получают дальнейшего судебного подтверждения».

6,1 трлн рублей составил в 2025 году оборот Wildberries & Russ, по собственным данным компании.

В Ozon заверяют, что рассматривают все обращения о возможных нарушениях и оперативно проводят проверку. Так, в течение трех дней маркетплейс запрашивает у продавцов документы, подтверждающие право на продажу товаров, на которые поступила жалоба. «Если документов нет или они вызывают сомнения — карточка блокируется»,— уточнил представитель платформы. Для ускорения процесса компания также разработала специальный инструмент для правообладателей — «Кабинет бренда». Он позволяет владельцам прав на бренд отслеживать товары под своим брендом на Ozon и направлять жалобы напрямую модераторам. Так, сейчас в кабинете зарегистрировано почти 30 тыс. брендов, а с его помощью компания ежемесячно обрабатывает около 75 тыс. обращений.

Выстраданный компромисс

Полностью решить проблему продажи подделок на маркетплейсах разъяснения КС не позволят, но сделан очередной шаг к выстраиванию баланса интересов, констатирует старший партнер «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Ирина Озолина. По ее словам, чаще всего в спорах о нарушении интеллектуальных прав для адекватной защиты правообладателю не хватает именно информации о продавце (особенно иностранном) и о количестве и стоимости товара, которую теперь площадка должна предоставлять по запросу суда.

Решение усиливает защиту правообладателей, однако основная ответственность за нарушение по-прежнему возлагается на продавца, но не на платформу, замечает партнер юргруппы «Яковлев и Партнеры» Антон Чуреков.

По его словам, ситуацию усложняют недобросовестные продавцы контрафакта, которые регистрируют сразу несколько аккаунтов, позволяющих продолжать реализацию товаров после блокировки одного из них. К тому же, замечает руководитель группы интеллектуальной собственности юрфирмы CLS Виктор Калужский, чаще всего продажу подделок осуществляют ИП, которые не имеют активов для компенсации всех понесенных правообладателем потерь.

Юрист практики по борьбе с контрафактом и серым импортом юрфирмы Semenov & Pevzner Юлия Лазарева называет постановление КС «выверенным юридическим компромиссом, который сохраняет фундаментальные основы электронной коммерции, при этом дает правообладателям долгожданные рычаги давления на площадки». Платформа, поясняет юрист, признается посредником, пока предоставляет лишь техническую инфраструктуру, логистику и эквайринг, обеспечивая нейтральное взаимодействие продавцов и покупателей. Но если площадка сама продает или закупает контрафакт, искусственно продвигает его в приоритетной выдаче, напрямую рекламирует фейковый бренд или получает доход от продаж нелегального товара, она перестает быть посредником и владелец платформы привлекается к ответственности уже как прямой нарушитель на общих основаниях, подчеркивает госпожа Лазарева.

Эффективность защиты нарушенных прав по-прежнему зависит от активности правообладателя, который сам должен выявлять нарушения, направлять претензии и уведомления и инициировать судебный спор, признают юристы.

Руководитель дирекции Vegas Lex Кирилл Никитин находит эту позицию вполне сбалансированной, поскольку было бы чрезмерным обязать владельцев маркетплейса предварительно проверять легальность каждого выставляемого на продажу товара: «Это повлекло бы за собой катастрофическое увеличение организационно-финансовых издержек, что нивелировало бы преимущества дистанционной торговли и привело бы к кратному росту цен».

Теперь торговля подделками через маркетплейсы станет более рискованной как для недобросовестных селлеров, так и для самих площадок, уверена Юлия Лазарева. В частности, рассуждает она, игнорирование очевидных нарушений наподобие аномально низкой цены на товар, подражающий известному бренду, лишит маркетплейс статуса добросовестного информпосредника. Впрочем, указывает господин Калужский, позиция КС ужесточает требования и к самим правообладателям, которые должны доказать платформе наличие у них исключительных прав, а маркетплейс может отклонить их обращение как необоснованное. Госпожа Лазарева также отмечает риски взыскания убытков с правообладателей, которые добились приостановки размещения информации о чужом товаре, но не стали судиться с продавцом или их претензии суд признал необоснованными. Это, по ее словам, превращает инструмент досудебной блокировки «из бесплатного и безопасного оружия в инструмент с высокой финансовой ответственностью» для заявителя.

Ян Назаренко, Анна Занина, Юлия Юрасова