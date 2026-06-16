Эксперты в Петербурге нашли лучшую авторскую версию «яиц под майонезом»

В ресторане Mon ChouChou в Санкт-Петербурге 16 июня состоялся гастрономический конкурс L'uf Mayonnaise («Яйца под майонезом»), посвященный одному из самых узнаваемых блюд французской и русской кулинарной традиции. Участниками стали ведущие шеф-повара города, представившие авторские версии классической закуски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конкурс L'?uf Mayonnaise собрал ведущих шефов Петербурга

Фото: Организаторы конкурса L'?uf Mayonnaise Конкурс L'?uf Mayonnaise собрал ведущих шефов Петербурга

Фото: Организаторы конкурса L'?uf Mayonnaise

Оценка работ проходила в два этапа. В состав гастрономического жюри вошли журналисты и ресторанные обозреватели городских изданий.

Экспертное жюри объединило представителей ресторанной сферы, культуры и бизнеса. Среди них — соорганизатор премии WhereToEat, сомелье Алексей Дудин, генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский, ресторанный обозреватель Тамара Иванова-Исаева, актрисы Елизавета Боярская и Полина Сидихина, хореограф и режиссер Владимир Варнава, а также ресторатор проектов Mon ChouChou и Zazazu Анастасия Решетникова.

По итогам конкурса победителем стал Лука Де Астис (Four Seasons Lion Palace St. Petersburg). Второе место занял Антон Исаков (La Biga, Tondo, Ro), третье — Александр Пименов (Animals).

Матвей Николаев