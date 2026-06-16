«Корабелка» построит новый учебный корпус

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ) получил положительное заключение на строительство учебно-лабораторного корпуса для факультета морского приборостроения. Согласно данным, опубликованным на сайте Главгосэкспертизы, здание в 9–10 этажей площадью 11 336,5 кв. м появится на Ленинском проспекте, 101. Завершить строительство планируется до конца 2027 года. В университете данные о проекте не предоставили, ссылаясь на разрешительную документацию заказчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СПбГМТУ построит новый учебный корпус

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ СПбГМТУ построит новый учебный корпус

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Заказчиком выступает публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Генеральный проектировщик — ООО «ТСП».

«Строительная стоимость такого корпуса может составить от 1,6 до 2,2 млрд рублей в зависимости от наполнения и инженерного оснащения здания»,— отметила бизнес-партнер TrendAgent Санкт-Петербург Вера Голубева.

Корпус рассчитан на обучение почти 1200 студентов. В нем разместят семь кафедр, включая медицинской робототехники, проектирования подводных аппаратов, корабельных информационно-управляющих систем. Там же появятся лаборатории, потоковые аудитории, учебные кабинеты, преподавательские, компьютерные классы, а также помещение гидроакустического бассейна. Потоковые аудитории смогут вмещать до 75 человек, а на шестом этаже корпуса предусмотрена библиотека с читальным залом.

Ева Аджигитова