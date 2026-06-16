Рубен Аморим стал главным тренером «Милана»
Португалец Рубен Аморим возглавил итальянский футбольный клуб «Милан». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Рубен Аморим
Фото: Phil Noble / Reuters
Срок соглашения со специалистом не уточняется. По данным итальянских СМИ, соглашение рассчитано на два сезона. Зарплата португальца составит €3,5 млн в год.
25 мая «Милан» отправил в отставку главного тренера Массимилиано Аллегри. Команда завершила сезон на пятой строке турнирной таблицы чемпионата Италии. В заключительном туре клуб на своем поле уступил «Кальяри» — 1:2 — и лишился шансов финишировать на четвертом месте, гарантирующем участие в Лиге чемпионов.
Последним местом работы 41-летнего Рубена Аморима был английский «Манчестер Юнайтед». Он был уволен в январе 2026 года. Ранее специалист возглавлял португальские «Каса Пию», «Брагу» и «Спортинг», который дважды приводил к победе в чемпионате страны.
До назначения в «Милан» Рубен Аморим успел поработать главным тренером в «Манчестер Юнайтед» с ноября 2024 года по январь 2026 года, но был уволен за отсутствие титулов и неудовлетворительные результаты. До этого он возглавлял лиссабонский «Спортинг» с 2020 года, дважды приводя команду к чемпионству Португалии и завоевывая Кубок португальской лиги. Он считался одним из самых прогрессивных тренеров в Европе, и его кандидатуру рассматривали также такие клубы, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
«Милан» в последнее время испытывал сложности с тренерами. В мае 2025 года клуб объявил об уходе Сержиу Консейсана, который руководил командой с декабря 2024 года и привел ее к восьмому месту в чемпионате Италии, лишив шансов на еврокубки. Его сменил Массимилиано Аллегри, возвращавшийся в клуб после успешной работы в «Ювентусе». Ранее, в 2024 году, «Милан» расстался со Стефано Пиоли, который проработал с командой пять лет и привел ее к чемпионству Италии, но был уволен несмотря на второе место в сезоне из-за стремления клуба к новой игровой философии.