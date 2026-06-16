Рубен Аморим стал главным тренером «Милана»

Португалец Рубен Аморим возглавил итальянский футбольный клуб «Милан». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рубен Аморим

Фото: Phil Noble / Reuters Рубен Аморим

Фото: Phil Noble / Reuters

Срок соглашения со специалистом не уточняется. По данным итальянских СМИ, соглашение рассчитано на два сезона. Зарплата португальца составит €3,5 млн в год.

25 мая «Милан» отправил в отставку главного тренера Массимилиано Аллегри. Команда завершила сезон на пятой строке турнирной таблицы чемпионата Италии. В заключительном туре клуб на своем поле уступил «Кальяри» — 1:2 — и лишился шансов финишировать на четвертом месте, гарантирующем участие в Лиге чемпионов.

Последним местом работы 41-летнего Рубена Аморима был английский «Манчестер Юнайтед». Он был уволен в январе 2026 года. Ранее специалист возглавлял португальские «Каса Пию», «Брагу» и «Спортинг», который дважды приводил к победе в чемпионате страны.

Таисия Орлова