СП выявила почти 9,7 млрд рублей избыточного финансирования судостроительных контрактов

Счетная палата по итогам проверки отчетности Росморречфлота за 2025 год выявила случаи избыточного финансирования строительства морских судов при отставании от утвержденных графиков выполнения работ.

Как следует из отчета ведомства, при продлении сроков реализации трех государственных контрактов и низких темпах строительства объем избыточно выделенных средств составил 9,716 млрд рублей.

Один из примеров касается строительства многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт. Контракт между ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта» и АО ПСЗ «Янтарь» в Калининградской области был заключен в 2022 году, его общая стоимость составляет 12,45 млрд рублей.

По итогам прошлого года финансирование проекта достигло 7,87 млрд рублей, включая авансовые выплаты на сумму 5,43 млрд рублей. При этом выделенные из резервного фонда в 2025 году средства в размере 1,61 млрд рублей были освоены полностью.

Согласно действующему графику, завершение строительства предусмотрено в 2026 году, поэтому на текущий год заказчику дополнительно предусмотрели более 4 млрд рублей бюджетных ассигнований.

Однако, как отмечает Счетная палата, фактическая строительная готовность судна по документам составляет лишь 22,5%. Исполнитель рассчитывает завершить работы только в четвертом квартале 2028 года, что создает риск неосвоения бюджетных средств в объеме свыше 4 млрд рублей.

Матвей Николаев