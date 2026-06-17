«Т-Технологии» могут выделить IT-активы в отдельный бизнес
«Т-Технологии» (головная компания Т-Банка) может изменить свою структуру и выделить ИТ-активы в отдельную вертикаль с упором на B2B-сектор. Об этом «Ъ» рассказал исполнительный директор группы Вячеслав Цыганов. По его словам, запрос на IT-решения уже сформирован корпоративными клиентами.
«С момента присоединения Росбанка в 2024 году у нас появилась большая вертикаль корпоративного бизнеса. Там есть спрос на IT-решения. А один из самых больших B2B-рынков — это IT-рынок. Мы ищем большие рынки и хотим в них идти»,— пояснил Цыганов.
Сейчас B2B-направление группы насчитывает более 20 собственных продуктов. Среди них — речевые ИИ-технологии для распознавания и синтеза речи, платформа Sage Observability для мониторинга бизнес-процессов в реальном времени, мессенджер Time с интеграцией внутренних сервисов, онлайн-доски Unidraw и экосистема ИИ-решений с агентским режимом для полного цикла разработки.
Партнер практики «Корпоративные финансы» Strategy Partners Анна Литвиненко считает логику такого шага очевидной: «Выделение направления в отдельную вертикаль выглядит как бизнес-решение — так проще упаковать внутренние разработки в самостоятельный продукт и показать рынку, что речь идет о полноценном вендоре, а не о вспомогательной функции внутри группы».
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Выделение IT-активов в отдельный бизнес-юнит соответствует тенденции на российском IT-рынке, где крупные компании, такие как МТС, уже объединяют свои технологические активы в единые вертикали для предоставления комплексных решений «под ключ». Это обусловлено изменением запросов бизнеса, которому теперь требуются объединенные сервисы: облачные, AI, Big Data и цифровые платформы. По оценкам экспертов, целевой B2B-рынок IT-решений в 2024 году превышал 400 млрд рублей, и ожидается, что B2B IT-сегмент в России будет расти опережающими темпами. Компании стремятся монетизировать свои наработки в области цифровых технологий и замещать ушедшие западные решения в условиях импортозамещения.
«Т-Технологии» уже давно активно развиваются в области технологий, инвестируя в собственную инфраструктуру дата-центров, разрабатывая языковые модели и агентные системы на базе искусственного интеллекта. Компания активно расширяет свое присутствие на B2B-рынке, что подтверждается планами консолидации акций АО «Точка» и стратегией по усилению позиций в этом сегменте. В рамках этой стратегии, «Т-Технологии» в 2025 году увеличили количество активных клиентов сервисов для предпринимателей и бизнеса до более чем миллиона человек.