«Т-Технологии» могут выделить IT-активы в отдельный бизнес

«Т-Технологии» (головная компания Т-Банка) может изменить свою структуру и выделить ИТ-активы в отдельную вертикаль с упором на B2B-сектор. Об этом «Ъ» рассказал исполнительный директор группы Вячеслав Цыганов. По его словам, запрос на IT-решения уже сформирован корпоративными клиентами.

«С момента присоединения Росбанка в 2024 году у нас появилась большая вертикаль корпоративного бизнеса. Там есть спрос на IT-решения. А один из самых больших B2B-рынков — это IT-рынок. Мы ищем большие рынки и хотим в них идти»,— пояснил Цыганов.

Сейчас B2B-направление группы насчитывает более 20 собственных продуктов. Среди них — речевые ИИ-технологии для распознавания и синтеза речи, платформа Sage Observability для мониторинга бизнес-процессов в реальном времени, мессенджер Time с интеграцией внутренних сервисов, онлайн-доски Unidraw и экосистема ИИ-решений с агентским режимом для полного цикла разработки.

Партнер практики «Корпоративные финансы» Strategy Partners Анна Литвиненко считает логику такого шага очевидной: «Выделение направления в отдельную вертикаль выглядит как бизнес-решение — так проще упаковать внутренние разработки в самостоятельный продукт и показать рынку, что речь идет о полноценном вендоре, а не о вспомогательной функции внутри группы».

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