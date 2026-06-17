Айтикально-интегрированная компания

Головная компания Т-Банка может изменить свою структуру и выделить ИТ-активы в отдельную вертикаль с упором на B2B-сектор. На рынке уже есть примеры такой модели работы бигтех-компаний, и конкуренция в сегменте может быть высокой, говорят аналитики, Еще один возможный дальнейший сценарий – вывод такой вертикали на биржу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Т-Технологии» (головная структура Т-Банка) рассматривают возможность выделить свои ИТ-активы в отдельную B2B-вертикаль, рассказал “Ъ” исполнительный директор группы Вячеслав Цыганов. Как отмечают в компании, уже формировано B2B-направление по ИТ-продуктам: на сегодняшний день оно включает более 20 собственных решений.

Линейки продуктов охватывают несколько направлений, говорят в «Т-Технологиях»:

речевые ИИ-технологии — распознавание и синтез речи, аналитика онлайн- и офлайн-коммуникаций, диалоговый тренажер Robocoach;

наблюдаемость и мониторинг — Sage Observability для контроля бизнес-процессов и ИТ-систем в реальном времени;

офисная продуктивность — мессенджер Time с настраиваемой интеграцией с внутренними сервисами и онлайн-доски Unidraw для совместной работы;

экосистема ИИ-решений с полноценным агентским режимом для всего цикла разработки.

«С момента присоединения Росбанка в 2024 году у нас появилась большая вертикаль корпоративного бизнеса. В корпоративном бизнесе есть спрос на ИТ-решения. А один из самых больших B2B-рынков — это ИТ-рынок. Мы ищем большие рынки и хотим в них идти»,— говорит господин Цыганов.

«Выделение B2B-tech-направления в отдельную вертикаль выглядит прежде всего как бизнес-решение: так проще упаковать внутренние разработки в самостоятельный продукт, выстроить отдельную стратегию продаж и показать рынку, что речь идет не о вспомогательной ИТ-функции внутри группы, а о полноценном вендоре корпоративных решений»,— считает партнер практики «Корпоративные финансы» компании Strategy Partners Анна Литвиненко.

«Несмотря на сокращение ИТ-бюджетов, запрос на качественные инструменты повышения эффективности или оптимизации затрат у клиентов остается и даже возрастает, особенно с использованием ИИ. Рынок корпоративного ПО продолжает расти»,— объясняет партнер департамента финансового консультирования ДРТ Максим Толкачев. Кроме того, другой причиной подобных планов группы может быть «вывод небанковских B2B-активов из-под регуляторного периметра ЦБ», считает он. «Банк ограничен нормативами и надзором, а "чистая" техкомпания может расти быстрее, привлекать инвестиции, создавать совместные предприятия с другими игроками и даже выйти на IPO отдельно от банка»,— говорит господин Толкачев. В «Т-Технологиях» отказались комментировать планы по выводу структуры на IPO.

Ранее “Ъ” писал, что совместное предприятие «Интерроса» и «Т-Технологий» приобрело 25% акций Selectel, выкупив долю у действующих акционеров компании за 16 млрд руб.

При этом на рынке уже есть примеры выделения ИТ-активов в отдельные структуры с упором на B2B-сектор, говорят аналитики: «Сбер2В», VK Tech, Yandex B2B Tech, MWS и другие. Это создает высокий уровень конкуренции на рынке. «Клиенты сервисов будут выбирать не отдельные продукты, а чья B2B-экосистема заменит им все и сразу»,— уверен Максим Толкачев.

«Мы оцениваем рынок B2B-технологий как устойчиво растущий»,— говорят в Yandex B2B Tech, добавляя, что их выручка выросла на 48% за 2025 год. «Компании сегодня осторожнее относятся к экспериментам и быстрее отсеивают решения, у которых нет понятной экономики, необходимого уровня безопасности и реальной интеграции в бизнес-процессы»,— говорят в компании. В MWS (входит в МТС) отмечают, что после выделения ИТ-активов в отдельную вертикаль внешняя выручка компании в 2025 году выросла на 53%. По оценке компании, в 2026 году российский B2B-рынок ИТ вырастет на 15% и достигнет 4,443 трлн руб., а в 2027 году увеличится еще на 13%, до 5,0145 трлн руб. В «Сбере» “Ъ” не ответили, в VK Tech отказались от комментариев.

«Внутренние разработки "Т-Технологий" будут иметь наибольшую ценность для схожих по объему и качеству данных отраслей (банки, ритейл, телеком). Кроме того, конкуренция с VK, Yandex, "Сбером" и другими игроками потребует обеспечить высокий ROI в рамках борьбы, а значит, и существенных инвестиций для выстраивания и развития клиентской базы»,— говорит директор проектов «АТК Консалтинг» Артем Харитонов.

Алексей Жабин