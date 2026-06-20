Какими бывают микрогосударства

Княжество Себорга

Территория: Италия, провинция Лигурия

Италия, провинция Лигурия Площадь, население: 14 кв. км, около 300 чел.

14 кв. км, около 300 чел. Форма правления: конституционная монархия

В 1963 году торговец цветами Джорджо Карбоне (1936–2009), изучая историю родной деревни Себорга, обнаружил юридический казус. В 1729-м одноименное феодальное владение было куплено и присоединено Сардинским королевством, которое позже вошло в состав Италии. Однако контракт на продажу земли не был официально подписан, а значит, де-юре Себорга никогда не входила в состав Италии.

Под лозунгом восстановления исторической справедливости жители деревни избрали Карбоне своим князем. Его Громадейшество Джорджо I основал монетный двор, придумал флаг и девиз («Сидим в тени»), сформировал Кабинет министров и армию, состоящую из трех человек: министра обороны и двух пограничников.

Со временем непризнанное микрогосударство стало туристической достопримечательностью, его доходы в основном представлены продажей цветов для парфюмерного производства. В 2014 году у княжества появилась даже собственная футбольная сборная.

Княжество Силенд

Территория: Северное море, 10 км от берега Англии

Северное море, 10 км от берега Англии Площадь, население: 0,025 кв. км, 2 чел.

0,025 кв. км, 2 чел. Форма правления: конституционная монархия

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Княжество Силенд: самопровозглашенные государства бывают и такими

Фото: Ben Stansall / AFP Княжество Силенд: самопровозглашенные государства бывают и такими

Фото: Ben Stansall / AFP

«Княжество морской земли» основал британский отставной майор Пэдди Рой Бейтс (1921–2012) на заброшенной военной платформе, построенной в 1942 году ВМС Великобритании. Изначально он хотел открыть там парк развлечений, затем пиратскую радиостанцию, однако в 1967 году объявил платформу княжеством. Себя господин Бейтс провозгласил князем Роем I, свою семью — правящей династией. В 1968-м Силенд пытались захватить британские войска: к платформе подошли патрульные катера, но правящая династия ответила выстрелами в воздух.

В 1975 году Рой I придумал флаг, герб, гимн, девиз («Из моря — свобода») и конституцию. В ее преамбуле отмечается: «Княжество основано для совершенствования человечества и как таковое призвано стать местом, где все люди могут выполнять ту работу, которая в наибольшей степени соответствует их предпочтениям и убеждениям».

В 2006 году на платформе вспыхнул пожар, после чего государство было выставлено на продажу. Княжество выпускает собственные почтовые марки и коллекционные монеты. У него есть свой сайт, на котором можно оставить заявку для получения гражданства и купить официальные титулы.

Свободный город Христиания

Территория: Дания, район Копенгагена Кристиансхавн

Дания, район Копенгагена Кристиансхавн Площадь, население: 0,34 кв. км, около 1 тыс. чел.

0,34 кв. км, около 1 тыс. чел. Форма правления: анархическая коммуна

В 1971 году группа хиппи во главе с журналистом и писателем Якобом Лудвигсеном (1947–2002) незаконно вселилась в заброшенные казармы на территории Копенгагена и провозгласила начало «социального эксперимента».

Из-за открытой продажи наркотиков на Пушер-стрит —главной улице коммуны — у общины постоянно возникали конфликты с властями. Только в 2024 году улицу закрыли и перекопали, до этого главным источником дохода Христиании была продажа легких наркотиков. Второй источник дохода — туристы. В коммуне есть рестораны, клубы и одна из самых известных в мире веломастерских — Christiania Bikes.

С 2011 года коммуна имеет полуавтономный статус. Административные решения принимаются на Собрании общин (всего их 15), здесь же распределяются средства, поступающие за счет сбора налогов. Неофициальный гимн коммуны — песня датской фолк-рок-группы Bifrost «I kan ikke sla os ihjel» («Вы не можете нас убить»).

Ладония

Территория: Швеция, часть заповедника Куллаберг

Швеция, часть заповедника Куллаберг Площадь, население: 1 кв. км, около 25 тыс. чел.

1 кв. км, около 25 тыс. чел. Форма правления: конституционная монархия

В 1980 году шведский художник Ларс Вилкс (1946–2021) установил на территории заповедника Куллаберг деревянную скульптуру «Nimis». Власти возбудили уголовное дело за незаконное строительство, и Вилкс начал многолетнюю судебную тяжбу, параллельно построив еще одну скульптуру («Arx»). В 1996 году он объявил о создании в заповеднике независимого государства. В 2001-м территорию Ладонии исключили из области заповедника, и на ней перестали действовать шведские законы.

Гимн Ладонии — звук бросания камней в воду. Язык состоит из двух слов, значение которых неизвестно («waaaaalll» и «yp»). Флаг — зеленое полотно с зеленым скандинавским крестом.

Основная статья дохода виртуального государства — туризм. Скульптуры Вилкса ежегодно посещают более 40 тыс. человек. Также интерес вызывают многочисленные государственные праздники — День музыки и джаза, День прокрастинации или Международный день покупки туалетной бумаги как художественного акта.

Республика Ужупис

Территория: Литва, район Вильнюса Ужупис

Литва, район Вильнюса Ужупис Площадь, население: 0,6 кв. км, около 7 тыс. чел.

0,6 кв. км, около 7 тыс. чел. Форма правления: парламентская республика

Считается первым независимым государством художников. Квартал Ужупис на берегу реки Вильни (Вильняле, как ее тут называют) до восстановления Литвой независимости в 1990 году был одной из самых бедных и заброшенных частей Вильнюса. Дешевизна жизни привлекла сюда молодых художников, режиссеров, артистов. Постепенно район превратился в богемный центр города: здесь открывались галереи и устраивались фестивали, а полуразрушенные здания покрывались произведениями обитателей Ужуписа.

В 1998 году жители района провозгласили республику со своим флагом (их четыре, по одному на каждое время года), армией из 12 человек и президентом — поэтом, музыкантом и режиссером Ромасом Лилейкисом (род. 1959). День независимости празднуется 1 апреля, когда в мире отмечают День смеха (дурака).

В конституции 38 статей, все они состоят из одного предложения. Например, 1-я статья гласит: «Человек имеет право жить рядом с Вильняле, а Вильняле течь рядом с человеком», 12-я: «Собака имеет право быть собакой», 24-я: «Каждый имеет право ничего не понимать», 31-я: «Каждый может быть свободным».