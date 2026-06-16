Путин примет главу МИД Турции Фидана 17 июня в Казани

Президент России Владимир Путин примет главу МИД Турции Хакана Фидана в среду вечером, 17 июня, в Казани. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков во время общения с журналистами.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сейчас с визитом в Москве находится министр иностранных дел Турции Фидан. Он попросил о встрече с нашим президентом. Эта просьба будет удовлетворена. Наш президент примет министра иностранных дел Турции завтра вечером, ориентировочно в 20 часов в Казани»,— подчеркнул господин Ушаков.

Помощник президента отметил, что в среду Владимир Путин уже будет работать в Казани, где пройдет саммит Россия — АСЕАН. Ранее сам господин Фидан говорил, что рассчитывает, что президент России примет его в ходе его визита в РФ.

Ранее Юрий Ушаков сообщил, что по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани примут четыре документа. Он добавил, что в повестке мероприятия — обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам. Также страны уделят внимание проделанной за 35 лет совместной работе по развитию стратегического партнерства.