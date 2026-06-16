Путин примет главу МИД Турции Фидана 17 июня в Казани
Президент России Владимир Путин примет главу МИД Турции Хакана Фидана в среду вечером, 17 июня, в Казани. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков во время общения с журналистами.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Сейчас с визитом в Москве находится министр иностранных дел Турции Фидан. Он попросил о встрече с нашим президентом. Эта просьба будет удовлетворена. Наш президент примет министра иностранных дел Турции завтра вечером, ориентировочно в 20 часов в Казани»,— подчеркнул господин Ушаков.
Помощник президента отметил, что в среду Владимир Путин уже будет работать в Казани, где пройдет саммит Россия — АСЕАН. Ранее сам господин Фидан говорил, что рассчитывает, что президент России примет его в ходе его визита в РФ.
Ранее Юрий Ушаков сообщил, что по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани примут четыре документа. Он добавил, что в повестке мероприятия — обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам. Также страны уделят внимание проделанной за 35 лет совместной работе по развитию стратегического партнерства.
Встреча Хакана Фидана с Владимиром Путиным 17 июня в Казани — часть его более широкого рабочего визита в Россию. Изначально визит глав МИД Турции 15-17 июня в Москву планировался для переговоров с Сергеем Лавровым и другими российскими официальными лицами. Главными темами предполагались развитие стратегического партнерства, международная и региональная безопасность, ситуация на Ближнем Востоке, а также обсуждение возможного возобновления переговоров между Россией и Украиной и безопасности судоходства в Черном море.
Фидан ранее уже встречался с российскими представителями в конце мая 2025 года, включая Владимира Путина и Сергея Лаврова, где также обсуждался российско-украинский конфликт и роль Турции в его урегулировании. Турция неоднократно предлагала свои услуги в качестве посредника и площадку для мирных переговоров, настаивая на том, что она имеет особые связи с Москвой и Киевом. Предстоящая встреча в Казани может быть использована как возможность для дальнейшей проработки этих вопросов, а также для подготовки к ожидаемому визиту Владимира Путина в Турцию.