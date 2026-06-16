Ушаков: по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани примут четыре документа
По итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани примут четыре документа. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков во время брифинга. Саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, состоится в Казани 17-19 июня. В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин.
Юрий Ушаков
Фото: пресс-служба президента РФ
«Планируется принятие четырех документов. Они, в принципе, уже согласованы», — подчеркнул господин Ушаков. Он добавил, что в повестке саммита Россия — АСЕАН — обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам. Также страны уделят внимание проделанной за 35 лет совместной работе по развитию стратегического партнерства.
Среди документов, запланированных к подписанию на саммите в столице Татарстана: Казанская декларация, Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства РФ и АСЕАН на 2026-2030 годы и совместные заявления по энергетике и культуре. В Казанской декларации закрепят совпадающие подходы России и АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества. В комплексном плане зафиксируют конкретные шаги по расширению практической кооперации России и стран АСЕАН в ключевых отраслях — политика, обеспечение безопасности, торговля, инвестиции и другие.
Утром 16 июня в международный аэропорт Казани имени Габдуллы Тукая начали прибывать первые зарубежные делегации для участия в саммите Россия — АСЕАН. В столицу Татарстана прибыл специальный представитель президента Республики Союз Мьянма Хау Кхан Сум. Также в Казань прилетел генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн.
Саммит Россия — АСЕАН в Казани станет пятой встречей такого формата, при этом партнерство по диалогу установлено в 1996 году, а стратегическое партнерство отмечало 5-летний юбилей в 2025 году. Проведение саммита инициируется указом Президента России, который также поручает создание организационного комитета по подготовке мероприятия. На этом саммите Россия стремится укрепить стратегическое взаимодействие с АСЕАН и обеспечить совместное реагирование на вызовы региональной безопасности.
В целом отношения между Россией и АСЕАН носят стратегический характер, Россия является партнером по диалогу. Российская сторона заинтересована в развитии отношений, рассчитывая на увеличение товарооборота и диверсификацию торговых связей, особенно в контексте геополитических изменений и увеличения протекционизма со стороны США. Тем не менее, давление на страны АСЕАН со стороны США с целью присоединения к санкциям против России остаётся значительным, что может влиять на динамику сотрудничества.
Россия видит в странах АСЕАН перспективных партнеров в таких областях, как энергетика, военно-техническое сотрудничество, информационно-коммуникационные технологии, медицина, продовольствие и сельское хозяйство. Эти сферы считаются критически важными для дальнейшего развития стран АСЕАН. В отличие от некоторых восточных стран, отношения с АСЕАН не обременены исторической памятью. Позиция АСЕАН по российско-украинскому конфликту также является одним из аспектов их отношений, хотя страны ассоциации стремятся не становиться площадкой для геополитического противоборства.