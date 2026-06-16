Ушаков: по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани примут четыре документа

По итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани примут четыре документа. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков во время брифинга. Саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, состоится в Казани 17-19 июня. В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: пресс-служба президента РФ Юрий Ушаков

Фото: пресс-служба президента РФ

«Планируется принятие четырех документов. Они, в принципе, уже согласованы», — подчеркнул господин Ушаков. Он добавил, что в повестке саммита Россия — АСЕАН — обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам. Также страны уделят внимание проделанной за 35 лет совместной работе по развитию стратегического партнерства.

Среди документов, запланированных к подписанию на саммите в столице Татарстана: Казанская декларация, Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства РФ и АСЕАН на 2026-2030 годы и совместные заявления по энергетике и культуре. В Казанской декларации закрепят совпадающие подходы России и АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества. В комплексном плане зафиксируют конкретные шаги по расширению практической кооперации России и стран АСЕАН в ключевых отраслях — политика, обеспечение безопасности, торговля, инвестиции и другие.

Утром 16 июня в международный аэропорт Казани имени Габдуллы Тукая начали прибывать первые зарубежные делегации для участия в саммите Россия — АСЕАН. В столицу Татарстана прибыл специальный представитель президента Республики Союз Мьянма Хау Кхан Сум. Также в Казань прилетел генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн.