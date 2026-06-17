Рекламодатели расширили использование SMS из-за отключений интернета

Участившиеся отключения мобильного интернета в регионах подстегнули спрос на рекламные SMS-рассылки, выяснил «Ъ».

В «МегаФоне» сообщили, что апрельский объем рекламных SMS подскочил на 37% год к году, а бюджеты выросли на 20%. Заметнее всего активность наращивают розничная торговля, финсектор и продавцы одежды. В МТС AdTech за тот же период зафиксировали рост числа кампаний на 35%, а объема отправленных сообщений — почти на 37%. Среднее число запусков на одного клиента платформы увеличилось на 50%. Всплеск пришелся на Москву и Центральный регион (24%), а за январь—апрель наиболее выраженную динамику показал Северо-Запад — 71%.

Массовые сбои с интернетом начались в столице в марте, пик пришелся на апрель перед майскими праздниками. В «Билайн AdTech» подтвердили рост спроса на канал на протяжении всего квартала, положительная динамика сохраняется и в июне. В Т2 от комментариев отказались.

Руководитель продукта «Рассылки» Mindbox Ирина Белица рассказала «Ъ», что часть клиентов, напротив, сокращает SMS-интеграции из-за подорожания. «SMS — это высококонверсионный канал точечного применения. Бизнес использует его прицельно: для срочных триггерных сообщений, акций с коротким окном»,— пояснила она. Цена одного сообщения достигает 37 руб., а с середины 2025 года межоператорские отправки подорожали местами почти вдвое.

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