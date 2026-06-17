Рекламодатели расширили использование SMS из-за отключений интернета
Участившиеся отключения мобильного интернета в регионах подстегнули спрос на рекламные SMS-рассылки, выяснил «Ъ».
В «МегаФоне» сообщили, что апрельский объем рекламных SMS подскочил на 37% год к году, а бюджеты выросли на 20%. Заметнее всего активность наращивают розничная торговля, финсектор и продавцы одежды. В МТС AdTech за тот же период зафиксировали рост числа кампаний на 35%, а объема отправленных сообщений — почти на 37%. Среднее число запусков на одного клиента платформы увеличилось на 50%. Всплеск пришелся на Москву и Центральный регион (24%), а за январь—апрель наиболее выраженную динамику показал Северо-Запад — 71%.
Массовые сбои с интернетом начались в столице в марте, пик пришелся на апрель перед майскими праздниками. В «Билайн AdTech» подтвердили рост спроса на канал на протяжении всего квартала, положительная динамика сохраняется и в июне. В Т2 от комментариев отказались.
Руководитель продукта «Рассылки» Mindbox Ирина Белица рассказала «Ъ», что часть клиентов, напротив, сокращает SMS-интеграции из-за подорожания. «SMS — это высококонверсионный канал точечного применения. Бизнес использует его прицельно: для срочных триггерных сообщений, акций с коротким окном»,— пояснила она. Цена одного сообщения достигает 37 руб., а с середины 2025 года межоператорские отправки подорожали местами почти вдвое.
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Участившиеся отключения мобильного интернета, например, в Москве и Подмосковье с 5 по 9 мая 2026 года, стали причиной роста спроса на традиционные каналы связи, такие как SMS. Эта тенденция не нова: летом 2025 года трафик SMS-сообщений вырос впервые за 12 лет, что связывают с частыми ограничениями работы интернета в регионах России. Из-за отключений интернета перестают работать push-уведомления, а SMS становится единственным надежным каналом связи для компаний и граждан.
В условиях ограничений Минцифры России сформировало «белый список» интернет-сервисов, к которым будет доступ при отключениях. В него входят «Госуслуги», соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки и личные кабинеты операторов связи. В то же время, как отмечают эксперты, блокировки мобильного трафика приводят к росту спроса на проводной интернет и VPN-сервисы. Так, в регионах, где ограничения практиковались ранее, абонентская база фиксированного широкополосного доступа выросла на 3–8%, а спрос на VPN-сервисы увеличился до 36%.