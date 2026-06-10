Производительные намерения

Власти и бизнес на совещании у президента Владимира Путина 10 июня обсудили дополнительные стимулы для инвестиций — от смягчения денежно-кредитной политики до расширения федерального инвестиционного налогового вычета до 5–6% и точечной поддержки крупных проектов. Производительные инвестиции рассматриваются как способ выхода из текущей стагнации и обеспечения долгосрочного роста экономики. Пока ожидания аналитиков относительно динамики ВВП в 2026 году ухудшаются. Консенсус-прогнозы ЦБ и ВШЭ сходятся в оценке роста ВВП на уровне около 0,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти и бизнес ищут пути стимулирования инвестиций в экономику. На фото — глава РСПП Александр Шохин (слева) и глава Минфина Антон Силуанов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Власти и бизнес ищут пути стимулирования инвестиций в экономику. На фото — глава РСПП Александр Шохин (слева) и глава Минфина Антон Силуанов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

После данного на ПМЭФ поручения запустить новый инвестцикл, основанный на производительных вложениях, президент провел совещание по стимулированию инвестиций.

Пока власти и бизнес рассчитывают на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП). Например, глава РСПП Александр Шохин надеется, что к концу года ключевая ставка опустится ниже 10% (прогноз аналитиков ЦБ — 14,1%), но видит риск того, что инвестпауза «может перейти в длительную заморозку». Отметим, несмотря на вероятное оживление во втором квартале, экономика пока демонстрирует спад.

По оценке Росстата, ВВП в первом квартале снизился на 0,2% в годовом выражении (и на 0,7% к предыдущему кварталу, по расчетам ЦМАКП, с учетом сезонности и календарности).

Одна из причин — просадка капитальных инвестиций на 14,3% год к году, что главным образом объясняется падением вложений в машины и оборудование.

Оценки динамики капвложений могут быть пересмотрены, что может изменить в любую сторону динамику ВВП за первый квартал. Впрочем, в том, что спад капвложений длительный (уже год) и устойчивый, аналитики не сомневаются.

Пока ожидания аналитиков относительно динамики экономики ухудшаются. Согласно опубликованным 10 июня ЦБ данным консенсус-прогноза, с апреля медианная оценка роста ВВП в 2026 году снизилась с 1% до 0,7%, хотя прогнозы чистого экспорта и динамики номинальных зарплат улучшились при снижении оценки инфляции с 5,5% до 5,3%.

Также фиксируется увеличение на $5 за баррель ожиданий относительно средней цены российской нефти в этом году в сравнении с апрелем — до $70 за баррель. Прогнозный среднегодовой курс рубля стал лучше — $78,1/руб., что соответствует примерно $79/руб. в среднем в остаток года, считают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры».

Краткосрочные прогнозы все более волатильны, и текущее снижение консолидированных оценок роста ВВП было ожидаемым. Майский консенсус-прогноз Центра развития Высшей школы экономики также предполагает рост ВВП на уровне 0,7%, до этого же уровня в июне повысил оценку Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, несколько месяцев назад допускавший сопоставимое сокращение ВВП. Отметим, это выше прогноза Минэкономики (0,4%) и близко к нижней границе ожиданий ЦБ (0,5–1,5%).

Аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ в свежем бюллетене о трендах в экономике сообщают, что «в апреле—мае экономическая динамика улучшилась по сравнению с первым кварталом», ссылаясь на данные опросов компаний ЦБ и «ряд других опросных показателей». Но композитный PMI и опросы ИНП РАН (см. “Ъ” от 8 июня) фиксируют стабилизацию деловой активности и частного потребления на низком уровне в апреле—мае.

Отметим, исследования ЦБ, опросы предприятий и мнения аналитиков показывают, что задача повышения производительных инвестиций выглядит значительно сложнее, чем увеличение объема вложений. Предыдущий инвестцикл помог экономике адаптироваться. Новый должен решить более сложную задачу — обеспечить устойчивый рост производительности в условиях высокой загрузки мощностей, дефицита рабочей силы, постепенного сокращения нефтегазовой ренты и более ограниченных возможностей экстенсивного роста.

Для запуска нового инвестцикла власти предлагают «немонетарные меры» — снижение административных барьеров, повышение гибкости рынка труда.

Бизнес ждет прежде всего увеличения размера федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) с 3% до 8%. Вице-премьер Александр Новак посчитал, что ставку можно повысить, например, до 5–6%. Более локальным расширение ФИНВ предложил сделать глава Минфина Антон Силуанов — для проектов на Дальнем Востоке, но с более существенным повышением размера вычета (свыше 12%). Помимо системных мер, полагает Александр Новак, стоит провести в «ручном режиме» ревизию инвестпроектов, которые могли быть реализованы или приостановлены, и сформировать реестр из 50–100 проектов с поддержкой в точечном режиме. Видимо, речь идет о проектах, предполагающих производительные вложения.

Артем Чугунов, Евгения Крючкова