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В Казань прибыли первые участники саммита Россия — АСЕАН

В международный аэропорт Казани имени Габдуллы Тукая начали прибывать первые зарубежные делегации для участия в саммите Россия — АСЕАН. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

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Генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн

Генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн

Фото: Росконгресс

Спецпредставитель президента Республики Союз Мьянма Хау Кхан Сум

Спецпредставитель президента Республики Союз Мьянма Хау Кхан Сум

Фото: Росконгресс

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Генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн

Фото: Росконгресс

Спецпредставитель президента Республики Союз Мьянма Хау Кхан Сум

Фото: Росконгресс

В столицу Татарстана прибыл специальный представитель президента Республики Союз Мьянма Хау Кхан Сум. Также в Казань прилетел генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн.

Ранее сообщалось, что саммит Россия — АСЕАН пройдет в Казани с 17 по 19 июня. В это время в аэропорту будут действовать дополнительные меры контроля.

Анна Кайдалова