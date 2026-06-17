Новые виды на Кремль

Hutton Владимира Тимохина и Ильи Давыдика вышел из проекта клубного дома Duo на Софийской набережной напротив Кремля. Застройщик занимался управлением строительством, но темпы реализации объекта оставались низкими. Из-за высокой конкуренции и падения спроса продать удалось лишь 27% площадей. Теперь инвестор Duo V2 Group может начать искать нового партнера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Эдклиентс» Фото: ООО «Эдклиентс»

Hutton вышел из проекта по строительству элитного комплекса Duo на Софийской набережной. Об этом “Ъ” рассказал источник на рынке недвижимости. В самой компании информацию подтвердили. Там уточнили, что реализацией теперь займется новая команда, привлеченная инвестором. Hutton участвовал в Duo в качестве fee-девелопера, управляя проектом за вознаграждение. Собственником объекта выступает V2 Group. Там “Ъ” оперативно не ответили.

V2 Group — застройщики элитной недвижимости. Компания принадлежит Виктору Фоминых и Виталию Грознову. Они также владеют по 25% «Гравион Риэлти» — структуры Gravion Group, основанной бывшим топ-менеджером Tekta Group Юрием Неманежиным. Учредители Hutton — сын совладельца MR Group Романа Тимохина Владимир, сын акционера Локо-банка Владимира Давыдика Илья Давыдик и их партнер Александр Антонов. В портфеле девелопера — преимущественно жилая и офисная недвижимость.

Клубный дом Duo площадью 18,7 тыс. кв. м располагается напротив Кремля. Это часть проекта реставрации исторического Кокоревского подворья, который V2 Group выкупила у MR Group в начале 2023 года. Сделку на тот момент оценивали в 4,5–5 млрд руб. Hutton появился в проекте в мае 2023 года. Изначально компания планировала управлять Duo с момента получения разрешения на реставрацию до ввода объекта в эксплуатацию и передачи квартир покупателям (см. “Ъ” от 16 мая 2023 года).

Но в итоге Hutton провела несколько этапов реставрационных работ, подготовила площадку к строительству, вывела проект на рынок и запустила продажи. Сдача проекта запланирована на второй квартал 2026 года, а выдача ключей — до конца декабря, следует из данных информсистемы «Наш.Дом.РФ».

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Топ-брокер Whitewill Екатерина Левина говорит, что у Duo сменился и генеральный инвестор. Новый собственник нередко приходит со своей командой либо собирает новую, замечает она. Но, по данным ЕГРЮЛ, учредители застройщика проекта — ООО «СЗ Суплекс Технолоджис» — остались прежними. Причины смены fee-девелопера могут быть самыми разными, констатирует управляющий партнер «Intermark Городская недвижимость» Дмитрий Халин. В числе возможных сценариев он называет разногласия между участниками проекта в случае недостижения ранее согласованных показателей.

Сейчас V2 Group, по словам господина Халина, может взять девелоперские функции в проекте на себя либо привлечь нового профессионального игрока. Но впереди самый сложный этап — организация продаж. Распроданность Duo, согласно «Наш.Дом.РФ», сейчас лишь 27% от всей жилой площади.

Екатерина Левина не исключает, что в свете смены управленческой команды и сложности реставрационных работ срок сдачи клубного дома может вырасти. Эта ситуация не исключительная: в сложных высокобюджетных проектах сдвиги по срокам происходят периодически, констатирует она. Сейчас застройщики работают в крайне агрессивной среде. Из-за роста числа новых объектов каждый проект, по словам господина Халина, конкурирует с 7–8 сопоставимыми. Увеличить темпы продаж из-за этого непросто.

В общей сложности, по данным «Intermark Городская недвижимость», на рынке элитных новостроек в январе—мае 2026 года было заключено 800 сделок. Год к году значение сократилось на 36%. Объем экспозиции в свободной продаже в то же время вырос на 45% год к году, до 5,2 тыс. квартир.

Дарья Андрианова