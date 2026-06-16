«Художники — народ сложный»

«Знак и образ времени», — в Екатеринбурге открыли памятник Алексею Балабанову. В качестве элемента скульптурной композиции использован грузовой трамвай из фильма «Брат». Присутствующие на церемонии Никита Михалков и Владимир Мединский назвали режиссера «самородком, способным передать суть русского человека». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает проект монумента несколько спорным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Памятник Алексей Балабанову в его родном Екатеринбурге представляет собой скульптурную композицию в виде пустого ремонтного трамвая из фильма «Брат». Сам художник сидит на краю вагона, свесив ноги вниз на фоне надписи в стиле экранного титра «Режиссер Алексей Балабанов». На открытие съехались высокие гости из Москвы. В частности, коллега по цеху, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Он назвал Балабанова «самородком и до сих пор не разгаданной личностью». Никита Сергеевич снимался в черной комедии «Жмурки» Алексея Балабанова, где сыграл роль харизматичного регионального бандита Михалыча.

Другой высокий представитель центра, помощник президента Владимир Мединский, прямо во время церемонии презентовал очередной школьный учебник под собственной редакцией. На этот раз — по обществознанию для 10-го класса. В разделе «Культура» данного учебного пособия размещен портрет Алексея Балабанова как исторической личности. О чем Мединский и рассказал присутствующим. Балабанова он охарактеризовал «великим творцом, который смог поймать нерв времени и передать суть русского человека».

Закрыл церемонию уральский детский хор с песней «Гудбай, Америка» группы «Наутилус Помпилиус».

Наверное, нужно напомнить дорогой аудитории, что Алексей Октябринович Балабанов — это не только «Брат» и «Брат 2», где «вся сила в правде» и плохая Америка, а также своеобразная «расплата за Севастополь». В далеком кризисном 1998 году в российский прокат вышла эпическая драма Балабанова «Про уродов и людей» о моральном разложении российского общества на рубеже XIX–XX веков. Через без малого 10 лет, в 2007 году, выходит натуралистический триллер «Груз 200». На этот раз — о моральном и физическом разложении уже советского общества.

Алексей Балабанов умер 18 мая 2013 года по причине острой сердечной недостаточности. Его последний фильм «Я тоже хочу» — о поисках колокольни счастья, лучшего мира среди вечной зимы, который доступен отнюдь не всем. Сложно сказать, какое бы кино он снял сейчас. Не секрет, что художники — народ сложный, и нерв времени видят каждый по-своему. Иногда не так, как многим бы хотелось. Тем не менее, с Мединским вполне можно согласиться: Балабанов в этом самом нерве хорошо разбирался. Также как и в сути русского человека.

Только вот суть эта не всегда однозначной у него выходит.

По крайней мере, так может показаться. К слову, песня «Гудбай, Америка» не содержит никакой радости от прощания с западным миром (если брать ее изначальный смысл как одного из гимнов ныне неконструктивной горбачевской перестройки). Впрочем, смыслы имеют свойство со временем меняться. Вернее, появилась возможность их подстраивать в зависимости от эпохи.

Дмитрий Дризе