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«Художники — народ сложный»

Дмитрий Дризе — об открытии памятника Алексею Балабанову

«Знак и образ времени», — в Екатеринбурге открыли памятник Алексею Балабанову. В качестве элемента скульптурной композиции использован грузовой трамвай из фильма «Брат». Присутствующие на церемонии Никита Михалков и Владимир Мединский назвали режиссера «самородком, способным передать суть русского человека». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает проект монумента несколько спорным.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Памятник Алексей Балабанову в его родном Екатеринбурге представляет собой скульптурную композицию в виде пустого ремонтного трамвая из фильма «Брат». Сам художник сидит на краю вагона, свесив ноги вниз на фоне надписи в стиле экранного титра «Режиссер Алексей Балабанов». На открытие съехались высокие гости из Москвы. В частности, коллега по цеху, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Он назвал Балабанова «самородком и до сих пор не разгаданной личностью». Никита Сергеевич снимался в черной комедии «Жмурки» Алексея Балабанова, где сыграл роль харизматичного регионального бандита Михалыча.

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Другой высокий представитель центра, помощник президента Владимир Мединский, прямо во время церемонии презентовал очередной школьный учебник под собственной редакцией. На этот раз — по обществознанию для 10-го класса. В разделе «Культура» данного учебного пособия размещен портрет Алексея Балабанова как исторической личности. О чем Мединский и рассказал присутствующим. Балабанова он охарактеризовал «великим творцом, который смог поймать нерв времени и передать суть русского человека».

Закрыл церемонию уральский детский хор с песней «Гудбай, Америка» группы «Наутилус Помпилиус».

Наверное, нужно напомнить дорогой аудитории, что Алексей Октябринович Балабанов — это не только «Брат» и «Брат 2», где «вся сила в правде» и плохая Америка, а также своеобразная «расплата за Севастополь». В далеком кризисном 1998 году в российский прокат вышла эпическая драма Балабанова «Про уродов и людей» о моральном разложении российского общества на рубеже XIX–XX веков. Через без малого 10 лет, в 2007 году, выходит натуралистический триллер «Груз 200». На этот раз — о моральном и физическом разложении уже советского общества.

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Алексей Балабанов умер 18 мая 2013 года по причине острой сердечной недостаточности. Его последний фильм «Я тоже хочу» — о поисках колокольни счастья, лучшего мира среди вечной зимы, который доступен отнюдь не всем. Сложно сказать, какое бы кино он снял сейчас. Не секрет, что художники — народ сложный, и нерв времени видят каждый по-своему. Иногда не так, как многим бы хотелось. Тем не менее, с Мединским вполне можно согласиться: Балабанов в этом самом нерве хорошо разбирался. Также как и в сути русского человека.

Только вот суть эта не всегда однозначной у него выходит.

По крайней мере, так может показаться. К слову, песня «Гудбай, Америка» не содержит никакой радости от прощания с западным миром (если брать ее изначальный смысл как одного из гимнов ныне неконструктивной горбачевской перестройки). Впрочем, смыслы имеют свойство со временем меняться. Вернее, появилась возможность их подстраивать в зависимости от эпохи.

Дмитрий Дризе

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