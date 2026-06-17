Перспективный рудный участник

У бывшего партнера Виктора Вексельберга Марка Бузука появился партнер по развитию месторождения золота и сурьмы в Якутии. Доля в 25% отошла компании, которая может быть связана с Андреем Патрушевым, партнером господина Бузука по стивидорному бизнесу. Проект пока на ранней стадии, но такие разведочные участки в дефиците, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ООО «Инвестиционный индустриальный партнер» Марка Бузука в марте передало АО «Базис Капитал» 25% в компании «Саха Майнинг», владеющей лицензией на добычу золота и сурьмы на якутском месторождении Тан. Это следует из данных ЕГРЮЛ и государственного реестра участков недр. Согласно последнему, лицензия к «Саха Майнингу» перешла от первого держателя ООО «Гео Саха».

Марк Бузук был топ-менеджером СУАЛа, гендиректором «Металлоинвеста» и партнером Виктора Вексельберга по ряду проектов. Так, его компания Investment Partner управляла марганцевыми, ферросплавными и урановыми зарубежными проектами «Реновы», также господин Бузук был совладельцем «Золота Камчатки».

Акционеры «Базис Капитала» не раскрываются, но, судя по данным СПАРК и пояснениям к отчетностям компании и связанных с ней структур, она может быть связана с Андреем Патрушевым, сыном помощника президента РФ Николая Патрушева и партнером господина Бузука по Архангельскому морскому торговому порту (см. “Ъ” от 27 февраля).

Так, до мая 2026 года гендиректором «Базис Капитала» был Рустам Романенков, который также возглавляет АНО «Центр "Арктические инициативы"», учрежденную Андреем Патрушевым. «Базис Капиталу» принадлежит 50% Новой сервисной компании (НСК), оказывающей услуги по бурению, а в совет директоров НСК, согласно отчетности, на март 2022 года входил господин Патрушев. Марк Бузук “Ъ” не ответил, “Ъ” направил вопросы для «Базис Капитала» в НСК.

Месторождение Тан находится в пределах Тарынского рудного поля. Как сказано в материалах Росгеологии, ожидаемые запасы рудного золота месторождения — 45,9 тонны. Запасы по категориям C1+C2 (разведанные и оцененные) — 4,4 тонны, по категориям P1+P2 (прогнозные) — 211,5 тонны. Запасы сурьмы по этим категориям — 12,9 тыс. тонн и примерно 219,9 тыс. тонн соответственно.

Собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что это фактически инвестиции в геологоразведочный проект на ранней стадии: предстоят геологоразведочные работы, проектирование и строительство — в случае открытия. Как отмечает источник “Ъ”, высокие цены на золото дают возможность продать долю с наценкой, а если закреплены инвестиционные обязательства, то это точно выгодно продавцу, тем более что в ближайшие три года запуск добычи маловероятен. В то же время, продолжает он, запасов золота, по оценкам Роснедр, хватит на 15 лет и такие «разведочные» участки недр, как Тан, сейчас в дефиците, в тому же расположен объект в перспективном золотоносном районе. Другой источник “Ъ” также замечает, что Тан расположен в хорошей локации. Но, по его словам, на объекте нужна объемная программа бурения.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников оценивает стоимость актива с учетом труднодоступности участка — удаленности от трассы «Колыма» — и суровых климатических условий региона примерно в $150–200 млн.

Несмотря на высокие показатели содержания металла, при переходе от ресурсов к запасам этот показатель, вероятнее всего, снизится, добавляет он.

По мнению эксперта, основной интерес к проекту связан с долгосрочными перспективами роста цен на золото. Как говорится в обзоре «Альфа-Инвестиций», 10 июня цены на золото падали до $4,02 тыс. за унцию, минимума с ноября 2025 года, из-за растущих рисков повышения процентной ставки ФРС США в конце года и роста курса доллара к мировым валютам. Но, по оценкам аналитиков, фундаментальные факторы, обеспечившие рекордный рост цен в 2025 году — геополитическая напряженность, риски долгового кризиса, стремление к диверсификации портфелей,— сохраняются. На 16 июня золото на спот-рынке стоит $4,32 тыс. за унцию, согласно Bloomberg.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова