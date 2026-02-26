Инвесторы на перевалке

Сын помощника президента РФ Николая Патрушева Андрей Патрушев увеличил долю в Архангельском морском торговом порту примерно до 20%. Вся компания оценивается в 3,5–4 млрд руб. Пока порт работает не с полной загрузкой, сдерживающим фактором остается зависимость от ограниченного числа заказчиков.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Андрей Патрушев

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Андрей Патрушев, сын помощника президента РФ Николая Патрушева, приобрел 16,68% акций АО «Вайз Инвест», которому принадлежит 60% Архангельского морского торгового порта (АМТП). Это следует из отчетности «Вайз Инвест» за прошлый год, выпущенной 13 февраля. На конец 2024 года господин Патрушев среди акционеров компании не значился, когда он получил долю, в отчетности не уточняется.

В результате сделки пакет Игоря Нафикова, входившего в совет директоров АМТП, в «Вайз Инвест» сократился с 66,67%, до 49,99%. Еще 33,37% осталось у Оксаны Нефедовой. Андрею Патрушеву также принадлежит 10% АМТП напрямую. С учетом косвенного владения его долю теперь можно примерно оценить в 20%. Связаться с Андреем Патрушевым не удалось. В «Вайз Инвест» и АМТП комментарии не предоставили.

АМТП занимается перевалкой контейнеров, пиломатериалов, металлов, удобрений, оборудования и навалочных грузов. Как сказано на сайте, обслуживает проекты «Норникеля», «Роснефти», НОВАТЭКа, «Газпрома» и т. д. Включает 11 причалов протяженностью 1,7 тыс. км, площадь контейнерного терминала — 89,9 тыс. кв. м. Выручка АМТП в 2024 году выросла на 25,5%, до 3,45 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 44,4%, до 1,4 млрд руб.

Нормативная мощность АМТП — 2,5 млн тонн грузов в год, но в последние годы компания работает с неполной загрузкой. По данным «Морцентр-ТЭК», в 2025 году АМТП сократил перевалку грузов на 25%, до 750 тыс. тонн. Всего перевалка через порт Архангельск снизилась на 15%, до 2,2 млн тонн, в структуре грузооборота портов Арктического бассейна на Архангельск пришлось около 2,5%. Крупнейшие здесь порты — Мурманск и Сабетта.

Основным владельцем АМТП ранее был «Норникель», который в конце 2015 года объявил о продаже своих 74,78% структуре, связанной с Invest AG, управляющей активами совладельцев «Евраза» Александра Абрамова и Александра Фролова. Сегодня помимо Андрея Патрушева и «Вайз Инвест» в число учредителей АМТП входят ООО «ТД “Булат-СБС”» (22,5%) и ООО «Инвестиционный индустриальный партнер» (7,5%). Совладелец обеих компаний — Марк Бузук, бывший партнер Виктора Вексельберга по ряду проектов и экс-гендиректор «Металлоивеста».

Андрей Патрушев работал в ФСБ, был советником председателя совета директоров «Роснефти», замглавы структуры «Роснефти» «РН-Сервис», топ-менеджером «Зарубежнефти», заместителем гендиректора «Газпром нефти». В 2019–2024 годах Андрей Патрушев возглавлял АНО «Центр “Арктические инициативы”». Ему также принадлежат миноритарные доли в разработчике IT-решений для транспорта «Транстелесофт» (входит в «Трансмашхолдинг») и в разработчике ИИ-систем для спорта «Юнистат».

Как сказано в отчетности «Вайз Инвест», в 2022 году компания приобрела 60% АМТП за 661,67 млн руб., таким образом актив мог оцениваться в 1,1 млрд руб. Гендиректор «Inlfoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает текущую стоимость АМТП в 3,5–4 млрд руб. Цена неблокирующего пакета в размере 10%, по его словам, с учетом разумного дисконта могла составить в пределах 300 млн руб.

По словам господина Бурмистрова, основным фактором, сдерживающим развитие бизнеса АМТП, остается высокая зависимость от ограниченного числа заказчиков. Перспективы порта, добавляет эксперт, зависят от привлечения дополнительной грузовой базы. В текущих условиях, продолжает он, основная задача — дозагрузка мощностей до проектного уровня в 2,5 млн тонн. С 2024 года АМТП развивает экспортно-импортную контейнерную линию с китайской NewNew Shipping Line. По словам Михаила Бурмистрова, перспективы у контейнерной линии с Китаем есть, однако полностью загрузить мощности порта она, скорее всего, не позволит.

Анатолий Костырев