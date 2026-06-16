Ограничение до 100 литров на АЗС Петербурга назвали профилактической мерой

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга считает ситуацию с объемом моторного топлива на городских нефтебазах стабильной. Временное ограничение на отпуск топлива — не более 100 литров на один автомобиль — власти назвали профилактической мерой, которая направлена на предотвращение возможных злоупотреблений. Подчеркивается, что для большинства водителей такие условия не создают неудобств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Смольном заявили о стабильной ситуации с поставками топлива в Петербурге

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Смольном заявили о стабильной ситуации с поставками топлива в Петербурге

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отметили в Смольном, свыше 70% розничной реализации топлива в городе обеспечивают три крупнейшие вертикально интегрированные нефтяные компании. На их автозаправочных станциях отпуск бензина и дизеля ведется в обычном режиме, без существенных ограничений.

Отдельные ограничения, возникающие на некоторых АЗС, в комитете объяснили текущими логистическими особенностями. В целом поставки моторного топлива на заправочные станции города продолжаются в штатном режиме.

Матвей Николаев