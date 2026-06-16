«Единая Россия» в Петербурге избрала делегатов на федеральный съезд

На XLI Конференции петербургского отделения «Единой России» избраны делегаты на федеральный съезд партии и утверждены победители предварительного голосования. В праймериз приняли участие более 250 тыс. горожан — на четверть больше, чем пять лет назад. Среди победителей — 16 участников СВО. Списки кандидатов направлены в Президиум Генсовета, сообщил спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Впереди еще две конференции — в июле и августе

Фото: Александр Бельский Впереди еще две конференции — в июле и августе

Фото: Александр Бельский

«Те, кто делом доказал преданность Родине, теперь применят свой опыт в законотворчестве»,— заявили в отделении партии.

Впереди еще две конференции — в июле и августе, на которых выдвинут кандидатов в Заксобрание и утвердят программу развития города. Выборы в Госдуму, ЗакС и муниципалитеты пройдут в сентябре.

Кирилл Конторщиков