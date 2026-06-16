«Единая Россия» в Петербурге избрала делегатов на федеральный съезд
На XLI Конференции петербургского отделения «Единой России» избраны делегаты на федеральный съезд партии и утверждены победители предварительного голосования. В праймериз приняли участие более 250 тыс. горожан — на четверть больше, чем пять лет назад. Среди победителей — 16 участников СВО. Списки кандидатов направлены в Президиум Генсовета, сообщил спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский.
Впереди еще две конференции — в июле и августе
Фото: Александр Бельский
«Те, кто делом доказал преданность Родине, теперь применят свой опыт в законотворчестве»,— заявили в отделении партии.
Впереди еще две конференции — в июле и августе, на которых выдвинут кандидатов в Заксобрание и утвердят программу развития города. Выборы в Госдуму, ЗакС и муниципалитеты пройдут в сентябре.