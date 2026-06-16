Против блогера Дианы Шурыгиной возбудили дело об изготовлении порнографии

Блогер Диана Шурыгина (после замужества - Шлянина) стала фигуранткой уголовного дела об изготовлении и распространении порнографических материалов. У нее прошли обыски, следует из данных картотеки судов общей юрисдикции Москвы.

Подробности дела неизвестны. По п. «а», ч. 3, ст. 242 УК РФ фигуранту может грозить срок от двух до шести лет лишения свободы.

Уроженка Ульяновска Диана Шурыгина получила известность в 2017 году после участия в телепрограмме «Пусть говорят» на Первом канале. Тогда она заявила, что подверглась изнасилованию на вечеринке. Обвиненного в преступлении Сергея Семенова приговорили к восьми годам колонии. Он настаивал на своей невиновности. Осужденный освободился досрочно по УДО. После выхода из колонии молодой человек переехал в Самару и стал правозащитником.