Китай пообещал помочь Пакистану в организации переговоров США и Ирана

Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари, сообщает «Синьхуа». Ван И заявил о готовности Китая сотрудничать с Пакистаном, чтобы начало переговоров Ирана и США не затягивалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Китая Ван И

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр иностранных дел Китая Ван И

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ван И добавил, что Пекин по-своему работал и с Тегераном, и с Вашингтоном для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, передает «Аль-Джазира». По мнению главы МИД Китая, следующий этап переговоров между США и Ираном будет более трудным.

В ночь на 15 июня США и Иран заключили мирное соглашение. Официальная церемония подписания пройдет 19 июня в Швейцарии. Затем стороны должны начать 60-дневные переговоры по оставшимся вопросам для окончательного урегулирования конфликта.

О переговорах по Ирану — в материале «Израиль оказался третьим лишним».