Роскачество назвало главную проблему рынка вина в России

Роскачество видит основную проблему российского винного рынка не в прямом фальсификате, а в так называемом псевдовине. Об этом в интервью «Ъ» заявил глава ведомства Максим Протасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам господина Протасова, производители выпускают напиток в таре, визуально похожей на упаковку игристого вина, и этот сегмент уже достиг около 100 млн л. «Формально здесь нет нарушений требований российского законодательства, но по сути это дискредитирует российский винный рынок»,— сказал он.

Максим Протасов отметил, что прямой фальсификат составляет менее 5% рынка. Под ним, по словам главы Роскачества, понимаются напитки, в которые добавляют фруктовое сусло, сахар, ароматизаторы и неразрешенные консерванты, в том числе бензойную кислоту.

Отдельно глава Роскачества указал на проблемы с вином в мягкой упаковке. По словам Протасова, потребительский спрос на такую продукцию растет, однако большинство образцов не соответствует требованиям ГОСТа. «Сейчас спрос потребителей на него растет. 9 из 16 образцов не соответствовали требованиям ГОСТа»,— сообщил он.

Подробнее — в интервью Максима Протасова «Ъ».