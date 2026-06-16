Петербург выделит до 600 тыс. рублей на научные разработки в сельском хозяйстве

Власти города запускают конкурс на субсидии для аграрных исследований. Юрлица смогут получить до 600 тыс. рублей, физлица — до 300 тыс. Общий бюджет программы — 3 млн рублей. Мера действует с 2017 года, сообщили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общий бюджет программы — 3 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Общий бюджет программы — 3 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Финансирование компенсирует затраты на научные работы и разработки в сфере АПК. В Смольном рассчитывают, что программа привлечет научный потенциал города к решению задач сельского хозяйства. Ранее Петербург также субсидировал вузовские IT-проекты и медицинские исследования. Заявки принимаются на конкурсной основе.

Кирилл Конторщиков