Вся сталь в «Ажуре»

В Челябинске в качестве имущественного комплекса выставлено на продажу предприятие «Ажурсталь». Сообщение о продаже объекта появилось на портале объявлений «Авито». За 685 млн руб. покупателям предлагается весь имущественный комплекс, включающий в себя не только здания и сооружения производственного и офисного назначения, но и станки и оборудование, использующееся в производстве. Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал», отмечают, что подобные предложения на рынке появляются редко, и адекватно оценить предложения с точки зрения только недвижимости сложно, что может осложнить и поиск покупателя, и процедуру оценки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото Дмитрий Моргулес Фото: фото Дмитрий Моргулес

На портале объявлений «Авито» появилось объявление о том, что на продажу выставлен имущественный комплекс производственно-складского назначения, находящийся недалеко от торгово-развлекательного комплекса «Алмаз». На фотографиях, указанных в объявлении, запечатлено довольно узнаваемое здание заводо­управления по адресу Копейское шоссе, 92, на котором еще недавно, судя по данным «Яндекс Карты», была размещена вывеска с названием «Ажурсталь».

В объявлении сказано, что на продажу выставлено «основное» здание 2016 года постройки площадью почти 5,5 тыс. кв. м, в котором расположены оборудованные цеха, складские помещения, офисная часть «с высококлассной отделкой, мебелью и техникой», выставочный зал и служебные помещения различного назначения (пункт охраны, обеденные зоны, комнаты отдыха, раздевалки, душевые, помещения для ИТР, санузлы, серверная и прочее).

Кроме того, в лот включены два вспомогательных здания площадью 348 кв. м и 420 кв. м соответственно, земельные участки общей площадью 1,05 га. Комплекс подключен к электричеству (500 кВт), центральному отоплению и канализации, водоснабжение осуществляется из собственной скважины.

Отдельно подчеркивается, что в стоимость включены «станки (для обработки металла и для изготовления металлообрабатывающих станков), производственное оборудование и «прочее имущество».

Цена, запрошенная продавцом,— 685 млн руб.

Компания «Ажурсталь», как следует из данных ее официального сайта,— «крупнейший российский производитель профессионального кузнечного оборудования, мобильного оборудования для производства каркасных и бескаркасных быстровозводимых зданий и ангаров, оборудования для производства металлосайдинга, а также станков для механической обработки металла». Также компания производит оборудование для художественной ковки.

По данным «СПАРК», в здании по Копейскому шоссе, 92 расположено три юридических лица с названием «Ажурсталь». Крупнейшее из них — ООО «ПК „Ажурсталь“», генеральным директором которого числится Игорь Андросов, а владельцем Светлана Андросова. Еще у двух компании, ООО «Ажурсталь» и ООО «ТЗФ „Ажурсталь“», директором и владельцем числится Игорь Андросов.

Доходы ООО «ПК „Ажурсталь“» за 2025 год составили 186 млн руб., численность сотрудников — 52 человека.

Дозвониться до компании не удалось. Телефоны, указанные на сайте «Ажурстали», не отвечали.

Риелтор, специалист по коммерческой недвижимости Лев Шпайзман отмечает, что объект, несмотря на всю свою сложность и высокую цену, может представлять определенный интерес для инвестора, если тот понимает, что и зачем он покупает.

«На практике такие цельные объекты встречаются не так уж часто. Главное, что обращает на себя внимание,— комплекс, в общем-то, почти новый, с приятным фасадом и „свежими“ внутренностями. Обычно предлагающиеся на рынке промплощадки — это либо старые еще советские полуразвалившиеся цеха и склады, либо что-то, что строилось под конкретное производство и потому очень индивидуальное»,— подчеркивает Лев Шпайзман.

Однако, по мнению специалиста, оценивать объект будет довольно сложно, потому что предлагаются к продаже не только собственно стены, крыша и полы, а действующее производство, только в виде очень разнообразного имущества, и не только недвижимого.

«Во-первых, детальная оценка всего этого займет довольно продолжительное время, во-вторых, интересантам надо четко понимать, что они покупают и для каких целей, и что из предлагающегося имущества им нужно, а что нет. Надо будет перепрофилировать купленный объект или же продолжить работу уже существующего производства. Я в таких случаях советую продавать подобные объекты не целиком а по частям — так и вероятность продажи выше, и деньги можно получить больше»,— отмечает Лев Шпайзман.

Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов отмечает, что под видом имущественного комплекса на деле продается действующее производство, и в указанные в объявлении 685 млн руб. «зашита не только недвижимость, но и металлообрабатывающие станки и оборудование», а значит, и оценка в 109,6 тыс. руб. за кв. м цена не недвижимости, а всего бизнеса в комплексе.

«Оценивать такой объект корректно методами, принятыми для оценки недвижимости, например, доходным подходом и через стоимость замещения оборудования, сложно: цена оправдана только для профильного покупателя, который продолжит выпуск продукции на оборудовании, а для инвестора под „стены и землю релевантна“ заметно более низкая ставка за метр, что сужает круг претендентов и удлиняет экспозицию»,— считает Станислав Ахмедзянов.

По мнению управляющего партнера IBC Global, по факту цен, указанных в объявлении, в итоге «даже близко не будет», и они завышены в 7–10 раз.

Дмитрий Моргулес