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Вологодская область открыла демоцентр лесопродукции в Китае

В китайском городе Сиань начал работу демонстрационный центр продукции лесопромышленного комплекса Вологодской области, созданный на базе Национальной железнодорожной логистической компании «Сиань Чжунлинь». Проект, реализованный в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», стал первым подобным опытом межрегионального сотрудничества для российского региона. Центр станет хабом для дистрибуции вологодской лесопродукции по всему Китаю.

Площадка объединяет выставочный зал, зону для деловых встреч и переговоров

Площадка объединяет выставочный зал, зону для деловых встреч и переговоров

Фото: Правительство Вологодской области

Площадка объединяет выставочный зал, зону для деловых встреч и переговоров

Фото: Правительство Вологодской области

Как сообщил губернатор Георгий Филимонов, поставки из Вологды в Сиань будут осуществляться железнодорожным транспортом напрямую. Китай занимает первое место в экспорте лесопродукции региона: в прошлом году товарооборот вырос на 50%, по итогам текущего года планируется рост еще на 15%.

Площадка объединяет выставочный зал, зону для деловых встреч и переговоров, а также склад для хранения и реализации образцов лесопродукции. Вологодские производители заинтересованы в поставках пиломатериалов, фанеры, плитной продукции, бумаги, картона и биотоплива.

Кирилл Конторщиков

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