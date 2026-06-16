Вологодская область открыла демоцентр лесопродукции в Китае
В китайском городе Сиань начал работу демонстрационный центр продукции лесопромышленного комплекса Вологодской области, созданный на базе Национальной железнодорожной логистической компании «Сиань Чжунлинь». Проект, реализованный в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», стал первым подобным опытом межрегионального сотрудничества для российского региона. Центр станет хабом для дистрибуции вологодской лесопродукции по всему Китаю.
Площадка объединяет выставочный зал, зону для деловых встреч и переговоров
Фото: Правительство Вологодской области
Как сообщил губернатор Георгий Филимонов, поставки из Вологды в Сиань будут осуществляться железнодорожным транспортом напрямую. Китай занимает первое место в экспорте лесопродукции региона: в прошлом году товарооборот вырос на 50%, по итогам текущего года планируется рост еще на 15%.
Площадка объединяет выставочный зал, зону для деловых встреч и переговоров, а также склад для хранения и реализации образцов лесопродукции. Вологодские производители заинтересованы в поставках пиломатериалов, фанеры, плитной продукции, бумаги, картона и биотоплива.