Вологодская область открыла демоцентр лесопродукции в Китае

В китайском городе Сиань начал работу демонстрационный центр продукции лесопромышленного комплекса Вологодской области, созданный на базе Национальной железнодорожной логистической компании «Сиань Чжунлинь». Проект, реализованный в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», стал первым подобным опытом межрегионального сотрудничества для российского региона. Центр станет хабом для дистрибуции вологодской лесопродукции по всему Китаю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадка объединяет выставочный зал, зону для деловых встреч и переговоров

Фото: Правительство Вологодской области Площадка объединяет выставочный зал, зону для деловых встреч и переговоров

Фото: Правительство Вологодской области

Как сообщил губернатор Георгий Филимонов, поставки из Вологды в Сиань будут осуществляться железнодорожным транспортом напрямую. Китай занимает первое место в экспорте лесопродукции региона: в прошлом году товарооборот вырос на 50%, по итогам текущего года планируется рост еще на 15%.

Площадка объединяет выставочный зал, зону для деловых встреч и переговоров, а также склад для хранения и реализации образцов лесопродукции. Вологодские производители заинтересованы в поставках пиломатериалов, фанеры, плитной продукции, бумаги, картона и биотоплива.

Кирилл Конторщиков