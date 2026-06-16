Жителей Ухты попросили отключить лишние электроприборы после перебоев со светом

Глава муниципального округа Ухта в Республике Коми Марина Метелева обратилась к жителям с просьбой временно сократить нагрузку на электросети из-за последствий непогоды. Соответствующее сообщение она опубликовала в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ухте призвали снизить нагрузку на электросети из-за непогоды

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Ухте призвали снизить нагрузку на электросети из-за непогоды

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По ее словам, утром из-за неблагоприятных погодных условий в городе и близлежащих населенных пунктах произошли перебои с электроснабжением. Под аварийные отключения попали деревни Изваиль и Лайково, а также отдельные районы Ухты.

На данный момент электроснабжение удалось восстановить, однако для предотвращения новых сбоев и стабилизации работы сети жителей попросили отключить неиспользуемые электроприборы.

Ранее, 16 июня, региональное управление МЧС предупредило о неблагоприятных погодных условиях в Коми. По прогнозам синоптиков, в южных и центральных районах ожидаются грозы, сильные ливни, местами град и порывы ветра до 15–20 м/с. Непогода сохранится до вечера и обойдет стороной только Интинский и Воркутинский районы.

Матвей Николаев