Yum Brands может продать Pizza Hut

Yum Brands рассматривает возможность продажи сети пиццерий Pizza Hut. Об этом компания сообщила в своем финансовом отчете за третий квартал года.

Yum Brands также рассматривает вариант продажи части ресторанов сети. По словам генерального директора компании Криса Тернера, команда Pizza Hut многое сделала, чтобы бизнес стал прибыльнее, но, возможно, для достижения успеха сети пиццерий будет лучше поискать дополнительные ресурсы за пределами семейства Yum.

По данным исследовательской компании Technomic, Pizza Hut — второй по величине оператор пиццерий в США с 6,5 тыс. точек. В прошлом году объем продаж сети на американском рынке составил $5,6 млрд. По всему миру работает около 20 тыс. пиццерий Pizza Hut. Yum Brands ушла из России в 2023 году, продав рестораны KFC и Pizza Hut российским операторам.

Кирилл Сарханянц