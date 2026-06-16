Суд обязал тюменский музей выплатить более 1 млн руб. за травму глаза у ребенка

Центральный районный суд Тюмени обязал музейное объединение выплатить 1,275 млн руб. семье девочки, травмировавшей глаз на смотровой площадке Тобольского кремля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент произошел в марте 2025 года, когда семья из Тюмени приехала в Тобольск на отдых. Во время прогулки по обзорной площадке, расположенной за стеной Кремля, их пятилетняя дочь споткнулась о металлический элемент конструкции и упала на выступающий штырь.

Ребенок получил тяжелую травму глаза. Согласно медицинским документам, у девочки были диагностированы «открытая рана века и окологлазничной области», а также «контузия тяжелой степени левого глаза». Пострадавшая перенесла длительное лечение и четыре хирургических операции. «В настоящее время у ребенка наблюдается резкое ухудшение зрения, она постоянно испытывает боль и вынуждена ходить с повязкой, закрывающей глаз»,— говорится в сообщении.

Мать девочки обратилась в суд с иском к Государственному автономному учреждению культуры Тюменской области «Тюменское музейно-просветительское объединение» (ГАУК ТО «ТМПО») как к организации, ответственной за содержание и организацию маршрута на территории Кремля. Истец требовала взыскать 1 млн руб. компенсации в пользу дочери и 300 тыс. руб. в свою пользу.

Ответчик в суде иск не признал, однако суд встал на сторону истца и указал, что учреждение не обеспечило должный уровень безопасности на смотровой площадке.

Иск был удовлетворен частично. Суд взыскал в пользу несовершеннолетней 700 тыс. руб. компенсации морального вреда и 350 тыс. руб. штрафа по закону «О защите прав потребителей». В пользу матери присуждено 150 тыс. руб. компенсации и 75 тыс. руб. штрафа. Также с учреждения взысканы судебные расходы, почтовые издержки и госпошлина. Общая сумма взыскания составила 1,275 млн руб.

Полина Бабинцева