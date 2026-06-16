В Петербурге стартует первый этап ремонта тротуаров на Невском проспекте

Ремонтом тротуаров на Невском проспекте займется производственное объединение «Возрождение». Ранее контракт на обновление проезжей части получила компания ВАД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тротуары на Невском проспекте отремонтируют за 36 млн рублей

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Тротуары на Невском проспекте отремонтируют за 36 млн рублей

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Информация о закупке была опубликована накануне. Стоимость работ составит 36 млн рублей, завершить их планируют не позднее 17 ноября.

Речь идет о первом этапе ремонта тротуаров на главной магистрали города. Работы пройдут на нескольких участках по обеим сторонам Невского проспекта. На четной стороне обновят покрытие от набережной реки Мойки до канала Грибоедова, затем — от Михайловской улицы до Садовой, а также участок от Малой Садовой улицы до Литейного проспекта без учета Аничкова моста. Кроме того, ремонт затронет территорию от дома №140 до дома №152 и от Исполкомской улицы до площади Александра Невского.

На нечетной стороне работы проведут на участке от набережной реки Мойки до канала Грибоедова, затем — от Михайловской улицы до улицы Рубинштейна, также без учета Аничкова моста. Еще один участок обновят от дома №105 по Невскому проспекту до площади Александра Невского.

Ранее город разделил ремонт Невского проспекта на несколько этапов, чтобы проводить работы поэтапно и снизить влияние на движение транспорта.

Матвей Николаев