Петербургская биржа продолжила работать штатно после введенных Канадой санкций

АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» (Петербургская биржа) продолжает работу в обычном режиме, несмотря на канадские санкции. Влияние данных ограничений незначительно, рассказали ТАСС в пресс-службе торговой площадки.

«Проведение торгов и оказание клиринговых услуг биржи осуществляется в соответствии с действующим расписанием. Петербургская биржа является площадкой, обладающей надежной и отказоустойчивой инфраструктурой, которая обеспечивает оказание услуг в бесперебойном режиме»,— указано в сообщении.

Операционная деятельность группы в основном охватывает внутренний рынок России. Расчеты производятся в рублях, поэтому влияние принятых ограничительных мер представляется незначительным.

16 июня Канада внесла в санкционные списки семь физлиц и 34 юрлица. Среди них, помимо Петербургской биржи, — Московская биржа, СПБ Биржа, «Санкт-Петербургская валютная биржа», АО «Росатом энергетические проекты», страховая компания «Согласие» и другие. В то же время санкционный список расширила Великобритания. Ограничения ввели в отношении 32 юридических и 11 физических лиц.