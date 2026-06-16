Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amazfit Фото: Amazfit

Фраза «подготовка к марафону» чаще подразумевает сами тренировки: километраж, время, каденс, интервалы и тому подобное. Но у процесса есть важная теневая зона — время между забегами, которого сильно больше.

Новые умные часы Amazfit Cheetah 2 Pro как раз про эту «невидимую часть дистанции». Они следят не только за тем, как пользователь бежит, но и как он отдыхает и восстанавливается. После окончания тренировки устройство продолжает отслеживать пульс в покое, вариабельность сердечного ритма, сон, рассчитывая общую усталость организма.

Все эти данные хранятся в фирменном мобильном приложении, где, среди прочего, есть функция умного тренера — Zepp Coach. Она демонстрирует владельцу часов, как организм справляется с нагрузками. Если восстановление под угрозой, алгоритмы предложат бегуну более легкий день или вовсе отказаться от запланированной тренировки в пользу отдыха. Пауза, основанная на показателях организма, не только бережет его физическое состояние, но и, полагаю, избавляет от чувства вины, когда приходится вываливаться из плана тренировок.

Во время же забега часы рассчитают важные для атлета показатели: лактатный порог, мощность, технику — и дают прогноз по времени финиша. Навигация работает на двухдиапазонном GPS с поддержкой нескольких спутниковых систем и офлайн-карт. С ними пробежка по пересеченной местности или новому маршруту будет предсказуемой, а потому более безопасной.

Новинка Amazfit получила комбинированный корпус из титана и полимера, что позволило добиться не только прочности, но и веса всего в 45 г. AMOLED-экран с диаметром 1,32 дюйма и пиковой яркостью до 3000 нит закрывает сапфировое стекло. Заявленная влагозащита составляет 5 ATM, так что можно не бояться ни ливня, ни бассейна. В режиме максимальной точности GPS с оптическим датчиком пульса Cheetah 2 Pro живут до 31 часа, а в обычном сценарии использования — до 20 дней, утверждают создатели.

Александр Леви