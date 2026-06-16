В Ярославской области при ударе БПЛА пострадала жительница Москвы

Один человек пострадал при атаке БПЛА в Некоузском округе Ярославской области. Раненой оказалась жительница Москвы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

По словам господина Евраева, женщину госпитализировали. Сейчас ей оказывают необходимую медицинскую помощь, заверил губернатор. Он добавил, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности, а на земле можно обнаружить фрагменты сбитых дронов, «которые важны для следствия».

Утром 16 июня в Ярославской области было закрыто движение по 20-километровому участку трассы М-8 по направлению к Москве из-за атаки БПЛА. В 09:44 движение транспорта возобновили.