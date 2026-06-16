В Петербурге осудили мужчину, который силой удерживал школьницу в своей машине

Красногвардейский районный суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в незаконном лишении свободы несовершеннолетней (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Инцидент произошел 9 июня 2025 года у дома на проспекте Ударников, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В суде подсудимый вину не признал и заявил, что хотел укрыть девочку от дождя

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ В суде подсудимый вину не признал и заявил, что хотел укрыть девочку от дождя

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

По версии следствия, мужчина силой прижал к себе 14-летнюю девочку, начал целовать ее в щеки, а затем поместил ее в салон своей Hyundai Solaris. Школьнице удалось приоткрыть дверь, но осужденный стал толкать ее обратно внутрь, не давая покинуть машину. Действия пресекли очевидцы.

В суде подсудимый вину не признал и заявил, что хотел укрыть девочку от дождя. Однако суд обратил внимание, что асфальт в тот день был сухим. Мужчину приговорили к трем годам колонии-поселения — он поедет туда под конвоем.

Карина Дроздецкая