СвЖД возобновила курсирование сезонных поездов к Черноморскому побережью
С наступлением курортного сезона Свердловская железная дорога (СвЖД) возобновила курсирование сезонных пассажирских поездов дальнего следования в направлении Черноморского побережья, сообщили в пресс-службе компании. Летние составы будут доставлять пассажиров в Новороссийск, Анапу и Адлер.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Так, вновь начали курсировать поезда:
- № 290/289 Екатеринбург — Анапа — курсирует ежедневно;
- № 521/522 Приобье — Новороссийск — через день;
- № 523/524 Екатеринбург — Сириус (бывший Имеретинский курорт) — ежедневно;
- № 525/526 Екатеринбург — Новороссийск — через день.
Помимо сезонных поездов на СвЖД в сообщении с черноморскими курортами продолжают курсировать круглогодичные поезда, среди них Пермь — Новороссийск, Нижневартовск — Адлер и Пермь — Сириус.
Планируется, что за сезон летними и круглогодичными поездами южного направления воспользуются более 125 тыс. пассажиров.
Ранее сообщалось, что в поездах дальнего следования на Урале в качестве проводников этим летом будут работать почти 1,5 тыс. студентов.