СвЖД возобновила курсирование сезонных поездов к Черноморскому побережью

С наступлением курортного сезона Свердловская железная дорога (СвЖД) возобновила курсирование сезонных пассажирских поездов дальнего следования в направлении Черноморского побережья, сообщили в пресс-службе компании. Летние составы будут доставлять пассажиров в Новороссийск, Анапу и Адлер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, вновь начали курсировать поезда:

№ 290/289 Екатеринбург — Анапа — курсирует ежедневно;

№ 521/522 Приобье — Новороссийск — через день;

№ 523/524 Екатеринбург — Сириус (бывший Имеретинский курорт) — ежедневно;

№ 525/526 Екатеринбург — Новороссийск — через день.

Помимо сезонных поездов на СвЖД в сообщении с черноморскими курортами продолжают курсировать круглогодичные поезда, среди них Пермь — Новороссийск, Нижневартовск — Адлер и Пермь — Сириус.

Планируется, что за сезон летними и круглогодичными поездами южного направления воспользуются более 125 тыс. пассажиров.

Ранее сообщалось, что в поездах дальнего следования на Урале в качестве проводников этим летом будут работать почти 1,5 тыс. студентов.

Полина Бабинцева