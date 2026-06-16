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СвЖД возобновила курсирование сезонных поездов к Черноморскому побережью

С наступлением курортного сезона Свердловская железная дорога (СвЖД) возобновила курсирование сезонных пассажирских поездов дальнего следования в направлении Черноморского побережья, сообщили в пресс-службе компании. Летние составы будут доставлять пассажиров в Новороссийск, Анапу и Адлер.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, вновь начали курсировать поезда:

  • № 290/289 Екатеринбург — Анапа — курсирует ежедневно;
  • № 521/522 Приобье — Новороссийск — через день;
  • № 523/524 Екатеринбург — Сириус (бывший Имеретинский курорт) — ежедневно;
  • № 525/526 Екатеринбург — Новороссийск — через день.

Помимо сезонных поездов на СвЖД в сообщении с черноморскими курортами продолжают курсировать круглогодичные поезда, среди них Пермь — Новороссийск, Нижневартовск — Адлер и Пермь — Сириус.

Планируется, что за сезон летними и круглогодичными поездами южного направления воспользуются более 125 тыс. пассажиров.

Ранее сообщалось, что в поездах дальнего следования на Урале в качестве проводников этим летом будут работать почти 1,5 тыс. студентов.

Полина Бабинцева

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