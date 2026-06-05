Проводниками уральских поездов летом станут почти 1,5 тыс. студентов

В поездах дальнего следования на Урале в качестве проводников этим летом будут работать почти 1,5 тыс. студентов, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Студентов и участников студотрядов планирует привлечь Уральский филиал Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК», «РЖД»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

Из них более 1 тыс. человек будут обслуживать поезда, курсирующие со станций СвЖД — из Екатеринбурга и Тюмени — в направлении городов черноморского побережья и курортов Северного Кавказа. Еще 300 человек станут проводниками поездов Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

Студенты пройдут медкомиссию и обучение профессии проводника. Они получат навыки клиентоориентированного обслуживания пассажиров и безупречного сервиса, узнают о видах и качестве услуг, предоставляемых пассажирам в поездах дальнего следования. После этого с ними заключат срочные трудовые договоры. Их кураторами станут опытные наставники из числа штатных сотрудников: начальники поездов и проводники. После практики отличившихся в труде ребят пригласят для дальнейшей работы в компании на постоянной основе.

Всего в поездах РЖД по всей России этим летом проводниками станут более 9 тыс. студотрядовцев.

Ирина Пичурина