Петербурженка отсудила компенсацию у авиакомпании после отказа в посадке

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск пассажирки к авиакомпании «Ютэйр» и обязал перевозчика выплатить ей более 280 тыс. рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд в Петербурге взыскал с «Ютэйр» более 280 тысяч рублей в пользу пассажирки

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Суд в Петербурге взыскал с «Ютэйр» более 280 тысяч рублей в пользу пассажирки

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Суд постановил взыскать с авиакомпании убытки в размере 54,5 тыс. рублей, неустойку — 49 тыс. рублей, компенсацию морального вреда — 50 тыс. рублей, штраф — почти 77 тыс. рублей, а также расходы на юридические услуги в размере 50 тыс. рублей. Общая сумма выплат составила 280 358 рублей.

Как следует из материалов дела, Вера Богданова приобрела билеты на рейсы Санкт-Петербург — Баку и обратно. После регистрации и получения посадочного талона в аэропорту Пулково ей отказали в посадке из-за превышения допустимых габаритов ручной клади. При этом оплатить перевозку багажа дополнительно пассажирке не предложили, из-за чего ей пришлось покупать новый билет.

Позднее при вылете из Баку женщина вновь столкнулась с проблемой: во время регистрации выяснилось, что авиакомпания аннулировала ее бронирование без предварительного уведомления. В результате пассажирке снова пришлось приобретать билет за собственный счет.

Суд признал требования истца обоснованными и постановил взыскать с перевозчика компенсацию понесенных расходов.

Матвей Николаев