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Премьер Вьетнама прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН

Премьер-министр Вьетнама Ли Минь Хынг прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Ли Минь Хынг

Ли Минь Хынг

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Ли Минь Хынг

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

В аэропорту Казани на уличном дисплее отобразилось приветственное сообщение для премьера. По территории аэропорта проехал вьетнамский кортеж.

Пятый саммит Россия — Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пройдет с 17 по 19 июня. Как сообщали в Кремле, у президента России Владимира Путина на время саммита запланировано несколько двусторонних переговоров. В АСЕАН входят 10 постоянных стран-участниц: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур и Таиланд.

О взаимоотношениях России и Вьетнама — в материале «Вьетнам подключится к российским энергоносителям».

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