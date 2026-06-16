Турникеты петербургского метро планируют перевести на отечественное ПО

«Петербургский метрополитен» планирует получить новое программное обеспечение для турникетов. Цель — импортозамещение и переход на отечественную операционную систему, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новое ПО, согласно техзаданию, должно работать на Astra Linux Special Edition 1.8

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Новое ПО, согласно техзаданию, должно работать на Astra Linux Special Edition 1.8

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Новое ПО, согласно техзаданию, должно работать на Astra Linux Special Edition 1.8. Системе предстоит принимать все виды оплаты, включая жетоны, и пропускать не менее 1200 пассажиров в час. Время реакции на валидный билет — до 700 миллисекунд, для банковских карт — до двух секунд. Работы необходимо завершить к концу марта 2027 года.

Ранее на ПМЭФ-2026 метрополитен заключил соглашение о модернизации цифровой инфраструктуры с «Экоградом» и «ВымпелКомом» на базе российских решений. Сейчас идет поиск подрядчика для разработки конкретного ПО под турникеты.

Карина Дроздецкая