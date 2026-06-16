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Турникеты петербургского метро планируют перевести на отечественное ПО

«Петербургский метрополитен» планирует получить новое программное обеспечение для турникетов. Цель — импортозамещение и переход на отечественную операционную систему, сообщает «Фонтанка».

Новое ПО, согласно техзаданию, должно работать на Astra Linux Special Edition 1.8

Новое ПО, согласно техзаданию, должно работать на Astra Linux Special Edition 1.8

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Новое ПО, согласно техзаданию, должно работать на Astra Linux Special Edition 1.8

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Новое ПО, согласно техзаданию, должно работать на Astra Linux Special Edition 1.8. Системе предстоит принимать все виды оплаты, включая жетоны, и пропускать не менее 1200 пассажиров в час. Время реакции на валидный билет — до 700 миллисекунд, для банковских карт — до двух секунд. Работы необходимо завершить к концу марта 2027 года.

Ранее на ПМЭФ-2026 метрополитен заключил соглашение о модернизации цифровой инфраструктуры с «Экоградом» и «ВымпелКомом» на базе российских решений. Сейчас идет поиск подрядчика для разработки конкретного ПО под турникеты.

Карина Дроздецкая

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