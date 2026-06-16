Alibaba представила ИИ-модели для роботов

Китайская технологическая корпорация Alibaba представила свой первый набор моделей искусственного интеллекта (ИИ), предназначенных для роботов. Набор называется Qwen Robot Suite, его разработала ИИ-лаборатория компании Tongyi Lab.

В Qwen Robot Suite входят три основных инструмента: модель для навигации в пространстве; модель, которая помогает роботам моделировать развитие тех или иных сценариев в реальном мире и взаимодействовать с другими объектами; визуально-языковая модель для физического выполнения тех или иных задач. Сообщается, что Alibaba уже тестировала эти модели с помощью роботов, принадлежащих ее корпоративным клиентам.

Reuters пишет, что новые модели Alibaba отражают общий сдвиг в китайской ИИ-индустрии — компании все больше концентрируются не на чат-ботах, а на ИИ-агентах, в том числе предназначенных для улучшения функционирования роботов и выполнения ими более сложных задач.

Разработкой ИИ для роботов занимаются не только в Китае. В прошлом году Google представила ИИ-модели, позволяющие роботам решать многие задачи из реальной жизни: сортировать белье по цветам перед стиркой или мусор для дальнейшей переработки, паковать вещи и т. д.

Яна Рождественская