Google представила ИИ, который умеет паковать вещи и сортировать мусор

Google DeepMind — подразделение корпорации Google, занимающееся разработками в сфере ИИ — показало две новые ИИ-модели: Gemini Robotics 1,5 и Gemini Robotics-ER 1,5. Они позволяют роботам решать многие задачи из реальной жизни: сортировать белье по цветам перед стиркой или мусор для дальнейшей переработки, паковать вещи и т. д.

Google DeepMind продемонстрировал, как робот пакует вещи для поездки и сортирует отходы. Как отмечают разработчики, с применением новых ИИ-моделей роботы могут не только выполнять такие задачи в физическом мире, но и использовать при этом дополнительные данные из интернета: например выяснить правила сортировки отходов в конкретном регионе или добавить к вещам зонт, узнав в прогнозе погоды о предстоящем дожде.

«До сих пор модели были в состоянии выполнять одну инструкцию за один раз. Теперь мы переходим от одной инструкции к реальному пониманию и выполнению физических задач»,— рассказала директор по роботизации Google DeepMind Каролина Парада.

Яна Рождественская