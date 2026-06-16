Сестры Уильямс сыграют в парном разряде на Wimbledon

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс получили специальное приглашение от организаторов (wild card) для выступления в парном разряде на Wimbledon. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Серена и Винус Уильямс

Фото: Palmbeachpost / USA Today Network / Reuters Серена и Винус Уильямс

Фото: Palmbeachpost / USA Today Network / Reuters

В последний раз сестры Уильямс играли вместе в 2022 году. В первом круге US Open они проиграли чешкам Луции Градецкой и Линде Носковой. Американки 14 раз выигрывали турниры Большого шлема в парном разряде. Победительницами Wimbledon они становились шесть раз.

В мужском одиночном разряде обладателями wild card стали болгарин Григор Димитров и трехкратный победитель турниров Большого шлема швейцарец Стэн Вавринка. Среди женщин специальное приглашение получила финалистка Roland Garros полька Майя Хвалиньская.

Соревнования пройдут с 29 июня по 12 июля на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. В этом году общий призовой фонд третьего в сезоне турнира Большого шлема составит £64,2 млн. Действующими победительницами в женском парном разряде являются россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс.

Таисия Орлова