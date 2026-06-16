Осужденный бизнесмен Врублевский обжаловал действия суда в Госдуме

Осужденный на десять лет за хищения основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский попросил уполномоченную по правам человека Яну Лантратову провести в Госдуме проверку соблюдения столичными судами разумных сроков судопроизводства. Информацию подтвердили «Ъ» адвокаты бизнесмена.

Причиной стала невыдача адвокатам копии приговора и протокола судебного заседания спустя восемь месяцев после вынесения судебного акта. Помощник судьи утверждает, что копии были высланы им по почте еще несколько месяцев назад. Сторона защиты настаивает, что никто из адвокатов их пока так и не получил.

В письме к омбудсмену Павел Врублевский указал, что сроки по его делу растянулись до бесконечности вопреки закону. Проблему в тексте обращения он назвал системной. В связи с этим господин Врублевский просит создать думскую комиссию для проверки фактов нарушения судами разумных сроков судопроизводства, которые, по его данным, не единичны.

Хамовнический суд Москвы 27 октября 2025 года признал Павла Врублевского и еще троих человек виновными в особо крупном мошенничестве, краже, легализации преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей. Бизнесмен находится под стражей с 12 марта 2022 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Приговор застрял на пересылке».