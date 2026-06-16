Приговор застрял на пересылке

“Ъ” стало известно об очередном скандале в деле основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского. Осужденный на десять лет колонии за хищения предприниматель обратился к уполномоченной по правам человека Яне Лантратовой с просьбой инициировать в Госдуме проверку соблюдения столичными судами разумных сроков судопроизводства. Поводом стала невыдача его адвокатам копии приговора и протокола судебного заседания спустя восемь месяцев после вынесения судебного акта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Врублевский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Павел Врублевский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Осужденный, находящийся под стражей с 2022 года, в обращении к госпоже Лантратовой указывает, что все сроки по его делу «вопреки закону» «растянулись до бесконечности». «Спустя восемь месяцев после оглашения приговора суда первой инстанции ни сам приговор, ни, главное, протокол судебного заседания, без которого это дело не уйдет в апелляционную инстанцию (Мосгорсуд.— “Ъ”), получить невозможно вопреки требованиям УПК РФ о пяти сутках на его вручение»,— указал господин Врублевский.

Бизнесмен указывает на то, что «путешествуя по автозакам, камерам и т. п.», он «обратил внимание, что это общая и системная проблема» и в ожидании получения копии полного текста приговора у людей фактически «проходит жизнь».

В этой связи он просит госпожу Лантратову обратиться в Госдуму для создания парламентской комиссии для проверки фактов нарушения судами разумных сроков судопроизводства, которые, по его данным, не единичны.

Адвокаты Кирилл Мариненко, Александр Иноядов и Дмитрий Алексашин подтвердили “Ъ” обращение их подзащитного к уполномоченному по правам человека в РФ, рассказав, что господин Врублевский, приговор которому Хамовнический суд вынес еще 27 октября 2025 года, получил текст судебного акта лишь через три месяца, 16 января 2026 года. «При этом ни одному из адвокатов приговор не вручен по сей день»,— утверждает господин Мариненко.

По его словам, если верить помощнику судьи Марины Сыровой, копии приговора им якобы были высланы еще несколько месяцев назад по почте. «Однако никто из троих защитников его до сих пор не получил»,— сказал “Ъ” адвокат, добавив, что по закону приговор не высылается, а «вручается» в течение пяти суток.

Также защитники утверждают, что никто из них не получил и письменную копию протокола судебного заседания, на которые защита имеет право подать замечания при обжаловании приговора. Самому господину Врублевскому, по словам его адвоката Александра Иноядова, документ выдали лишь на днях — 1 июня. «До этого его с 19 мая в ежедневном режиме возили в Хамовнический суд слушать аудиозаписи заседаний, что без письменного протокола не имело никакого смысла»,— посетовал защитник. Все это, как заявляют адвокаты, нарушает права их подзащитного и препятствует подаче с их стороны расширенной апелляционной жалобы на приговор в Мосгорсуд.

Как ранее писал “Ъ”, Хамовнический суд Москвы 27 октября 2025 года признал гендиректора компании «Хронопэй Восток» Павла Врублевского и еще троих фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере, краже, легализации преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 187 УК РФ). В деле, в частности, речь шла о краже у 29 клиентов Сбербанка 535 тыс. руб. с помощью сайтов, где люди рассчитывали получить прибыль за участие в различных опросах, викторинах и лотереях. При оплате регистрации на интернет-площадках или комиссии за вознаграждение с банковских карт людей списывались деньги. Кроме того, следствие утверждало, что по поддельным платежкам через расчетные счета ООО «Вангуд» в 2019–2020 годах «прогнали» 424,2 млн руб. Фигуранты причастность к аферам отрицали, а защита просила их оправдать. Сам господин Врублевский называл свое уголовное преследование местью осужденного на 22 года за госизмену экс-начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, на процессе которого он дал в свое время свидетельские показания. Однако суд счел вину подсудимых доказанной, назначив сроки от четырех до десяти лет заключения. Максимальное наказание получил господин Врублевский.

Вместе с другими фигурантами он обжаловал приговор, вынесению которого предшествовала также восьмимесячная пауза со стадии последнего слова: оно без объяснения причин откладывалось с февраля по октябрь 2025 года. Как позже выяснил “Ъ”, это могло быть связано с тем, что судью Сырову в это время признали потерпевшей и взяли под госзащиту по делу об угрозах, поступивших, по данным следствия, от Петра Врублевского, сына Павла Врублевского. Последний по сведениям СКР, был автором сообщений, отправленных судье по мессенджеру Telegram. Сам молодой человек, находящийся за рубежом, причастность к ним отрицает.

Павел Врублевский находится под стражей с 12 марта 2022 года.

Первоначально он содержался в СИЗО №99/1, более известном как «Кремлевский централ», затем был переведен в блок для пожизненно осужденных «Бутырки», а после вновь оказался в «централе», который отличают наиболее строгие условия.

До последнего времени в одной камере с ним содержались миллиардер Ибрагим Сулейманов, которого подозревают в организации преступного сообщества и ряде заказных убийств, а также бизнесмен Константин Пономарев, имеющий три обвинительных приговора и находящийся под стражей по четвертому делу — о взятке. С учетом времени, которое господин Врублевский провел в СИЗО, где один день приравнивается к полутора дням колонии общего режима, бизнесмен отсидел уже свыше шести лет.

“Ъ” направил запросы в Мосгорсуд, а также в Хамовнический суд столицы, ответы на которые на момент публикации материала не поступили.

Мария Локотецкая