Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Мурманской области стартовал масштабный ремонт дорог

В Терском округе, Ковдоре и Североморске начались дорожные работы в рамках народной программы «На Севере — жить!». В Умбе выравнивают полотно на трех улицах, в Ковдоре демонтируют старый бордюр на улице Строителей, а в Североморске приступили к асфальтированию улицы Матросской — одного из самых востребованных проездов города, сообщили в правительстве региона.

Предыдущая фотография
В Терском округе, Ковдоре и Североморске начались дорожные работы

В Терском округе, Ковдоре и Североморске начались дорожные работы

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Площадка объединяет выставочный зал, зону для деловых встреч и переговоров

Площадка объединяет выставочный зал, зону для деловых встреч и переговоров

Фото: Правительство Вологодской области

Следующая фотография
1 / 2

В Терском округе, Ковдоре и Североморске начались дорожные работы

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Площадка объединяет выставочный зал, зону для деловых встреч и переговоров

Фото: Правительство Вологодской области

В Североморске на улице Матросской, которой ежедневно пользуются работники и родители воспитанников детсада и кадетского корпуса, уложат порядка 500 метров асфальта площадью более 3,8 тыс. кв. м. Также обустроят тротуар и установят 20 опор наружного освещения. Работы идут по графику. Ранее губернатор Чибис сообщал, что в 2026 году на дорожные ремонты в регионе выделено более 7 млрд рублей, а также стартовала программа «Туризм для своих».

Кирилл Конторщиков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд