В Мурманской области стартовал масштабный ремонт дорог

В Терском округе, Ковдоре и Североморске начались дорожные работы в рамках народной программы «На Севере — жить!». В Умбе выравнивают полотно на трех улицах, в Ковдоре демонтируют старый бордюр на улице Строителей, а в Североморске приступили к асфальтированию улицы Матросской — одного из самых востребованных проездов города, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Терском округе, Ковдоре и Североморске начались дорожные работы Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Площадка объединяет выставочный зал, зону для деловых встреч и переговоров Фото: Правительство Вологодской области Следующая фотография 1 / 2 В Терском округе, Ковдоре и Североморске начались дорожные работы Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Площадка объединяет выставочный зал, зону для деловых встреч и переговоров Фото: Правительство Вологодской области

В Североморске на улице Матросской, которой ежедневно пользуются работники и родители воспитанников детсада и кадетского корпуса, уложат порядка 500 метров асфальта площадью более 3,8 тыс. кв. м. Также обустроят тротуар и установят 20 опор наружного освещения. Работы идут по графику. Ранее губернатор Чибис сообщал, что в 2026 году на дорожные ремонты в регионе выделено более 7 млрд рублей, а также стартовала программа «Туризм для своих».

Кирилл Конторщиков