В правительстве Новгородской области создадут два новых министерства
В структуре органов власти Новгородской области произойдут изменения, направленные на оптимизацию управления в сферах ЖКХ, энергетики и строительства. Соответствующее постановление подписал губернатор региона.
В Новгородской области реорганизуют систему управления ЖКХ и энергетикой
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Согласно принятому решению, в составе правительства появятся два новых ведомства — министерство тарифного регулирования и энергетики, а также министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Как сообщили в пресс-центре областного правительства, действующее министерство ЖКХ и ТЭК будет объединено с министерством строительства, архитектуры и имущественных отношений. С 1 июля часть полномочий перейдет комитету по тарифной политике, который после преобразования станет министерством тарифного регулирования и энергетики.
Новое ведомство займется не только вопросами тарифообразования, но также будет отвечать за организацию газоснабжения и обеспечение потребителей региона электроэнергией.
С 1 сентября начнет работу министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Ему передадут полномочия в сферах ЖКХ, строительства, архитектуры, градостроительства, а также управления областным имуществом.
В правительстве отметили, что деятельность нового министерства будет направлена на защиту интересов граждан и государства, развитие территорий, реализацию градостроительной политики и сопровождение проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов.