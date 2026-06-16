Доля неоактивов в объеме торгов СПБ Биржи впервые превысила 55%
Доля фьючерсов на зарубежные акции и индексы криптовалют США (неоактивы.—"Ъ") в совокупном объеме торгов на СПБ Бирже 15 июня составила 55,26%, сообщила пресс-служба площадки. Объем сделок с новым инструментом за день вырос до 7,59 млрд руб. — на 22,16% больше предыдущего максимума 8 июня.
СПБ Биржа начала торги неоактивами в апреле. Сначала клиентам площадки стали доступны 10 бессрочных фьючерсов на акции Amazon.com Inc., Coinbase Global, Netflix Inc., Tesla и Advanced Micro Devices, а также на индексы криптовалют Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple и Tron. Через месяц перечень расширили еще на 15 позиций, среди них — Uber, Robinhood, Palo Alto Networks, CrowdStrike и Super Micro Computer.
Операции с неоактивами доступны в «Т-Инвестициях». Размер неоактива — одна акция. Валюта стоимости шага цены — доллар США, валюта расчетов — российский рубль. Торги проводятся по будням с 7:00 до 00:00 мск, в выходные и праздники — с 10:00 до 00:00 мск.
СПБ Биржа, ранее специализировавшаяся на торгах иностранными ценными бумагами, столкнулась с серьезными проблемами после введения санкций США в ноябре 2023 года. Эти санкции привели к остановке торгов иностранными бумагами и заморозке активов инвесторов. В связи с этим биржа активно ищет новые направления развития, включая торговлю фьючерсами на криптовалюты и акции, чтобы диверсифицировать свой бизнес и восстановить доходы. Введение неоактивов является частью этой стратегии.
Запуск новых инструментов на СПБ Бирже происходит на фоне конкуренции с Московской биржей, которая также расширяет линейку срочных инструментов, включая фьючерсы на криптовалюты. Московская биржа предлагает фьючерсы на индексы разных рынков, тогда как СПБ Биржа изначально фокусируется на инструментах дружественных юрисдикций. Рост интереса к неоактивам на СПБ Бирже может быть связан с потребностью инвесторов в альтернативных инструментах после приостановки торгов традиционными иностранными ценными бумагами. В целом, развитие сегмента неоактивов призвано компенсировать потери от санкций и привлечь новых инвесторов.
СПБ Биржа ранее допускала к торгам более 2 тыс. акций и депозитарных расписок зарубежных компаний, большинство из которых были из США. Объем торгов иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже до санкций составлял около 2-5 млрд долларов в месяц, а в 2021 году достигал 27-40 млрд долларов в месяц. Переход к торговле неоактивами, привязанными к акциям и индексам криптовалют, позволяет инвесторам получать доступ к динамике базовых активов без фактической поставки ценных бумаг, что особенно актуально в условиях инфраструктурных рисков, связанных с санкциями.