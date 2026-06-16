Доля неоактивов в объеме торгов СПБ Биржи впервые превысила 55%

Доля фьючерсов на зарубежные акции и индексы криптовалют США (неоактивы.—"Ъ") в совокупном объеме торгов на СПБ Бирже 15 июня составила 55,26%, сообщила пресс-служба площадки. Объем сделок с новым инструментом за день вырос до 7,59 млрд руб. — на 22,16% больше предыдущего максимума 8 июня.

СПБ Биржа начала торги неоактивами в апреле. Сначала клиентам площадки стали доступны 10 бессрочных фьючерсов на акции Amazon.com Inc., Coinbase Global, Netflix Inc., Tesla и Advanced Micro Devices, а также на индексы криптовалют Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple и Tron. Через месяц перечень расширили еще на 15 позиций, среди них — Uber, Robinhood, Palo Alto Networks, CrowdStrike и Super Micro Computer.

Операции с неоактивами доступны в «Т-Инвестициях». Размер неоактива — одна акция. Валюта стоимости шага цены — доллар США, валюта расчетов — российский рубль. Торги проводятся по будням с 7:00 до 00:00 мск, в выходные и праздники — с 10:00 до 00:00 мск.