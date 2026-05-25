СПБ Биржа с 26 мая начнет торги 15 новыми фьючерсами на зарубежные акции

СПБ Биржа с 7:00 мск 26 мая допустит к торгам еще 15 новых фьючерсов на зарубежные акции, среди них — Uber, Robinhood, Palo Alto Networks, CrowdStrike и Super Micro Computer. Общее число неоактивов (название нового продукта.—"Ъ") на бирже составит 25. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Неоактив — это разновидность фьючерса, цена которого повторяет динамику цены в валюте базисного актива. Такой срочный финансовый инструмент позволяет инвесторам в российской инфраструктуре торговать ценными бумагами зарубежных эмитентов и индексами криптовалют. СПБ Биржа запустила торги неоактивами в апреле.

Инвесторам станут доступны сделки с фьючерсами на акции AppLovin, Boston Scientific, Carvana, Chipotle Mexican Grill, Coherent, CrowdStrike Holdings, DoorDash, lululemon athletica, Lumentum Holdings, Nebius Group, Palo Alto Networks, Robinhood Markets, SanDisk, Super Micro Computer, Uber Technologies. Все эти компании принадлежат секторам кибербезопасности, ИИ-инфраструктуры, облачных технологий, финтеха, цифровых платформ и потребительского рынка.

Сделки с неоактивами доступны в «Т-Инвестициях». Размер неоактива — одна акция. Валюта стоимости шага цены — доллар США, валюта расчетов — российский рубль.