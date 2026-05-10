В Курской и Белгородской областях на безопасность мостов снова выделяют 2,4 млрд

Казенное «Федеральное управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» (УПРДОР) объявило восемь повторных конкурсов на установку инженерно-технических систем транспортной безопасности на объектах дорожного хозяйства в Белгородской и Курской областях. Общая сумма начальных цен контрактов не изменилась и составляет 2,4 млрд руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Работы в Белгородской области оценили в 1,9 млрд руб. в сумме. Самый дорогой подряд — с начальной ценой 404,5 млн руб. — касается обеспечения транспортной безопасности на мостах через реки Тихая Сосна и Черная Калитва, а также через суходол. Все они расположены на автодороге М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной, соединительная дорога «Белгород — М-4 «Дон». Работы по этому контракту нужно завершить до 15 декабря 2026 года.

Ниже всего в Белгородской области оценены работы на мосту через суходол на дороге М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной — Прохоровка — Губкин — Р-298 Курск — Воронеж — автомобильная дорога Р-22 «Каспий» и на путепроводе через дорогу местного значения на той же трассе. Их стартовая цена — 197,5 млн руб. Исполнить обязательства необходимо с 1 июля 2027 года до 31 августа 2028-го.

Еще в четырех конкурсах начальная стоимость подрядов варьируется от 243,7 млн до 389,3 млн руб. В рамках них требуется обезопасить мосты через реки Сосна, Разумная, Корень, Плотва, Серебрянка, Короча, ручей Холок, через суходол, два путепровода через железную дорогу и три — через автомобильную на дороге М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной, соединительная дорога «Белгород — М-4 «Дон». Работы по этим контрактам предстоит выполнить с 1 июля 2027 года до 31 августа 2028-го (начальная цена — 389,3 млн руб.; 345,4 млн руб.) или с даты заключения контракта до 15 декабря 2026 года (243,7 млн руб.; 331 млн руб.).

Все указанные объекты дорожной инфраструктуры расположены в Алексеевском и Красногвардейском округах.

В Курской области общая стоимость оснащения объектов дорожной инфраструктуры системами транспортной безопасности не превысит 502,8 млн руб. Не более 320,8 млн руб. готовы выделить на работы на мосту через ручей Герасим и на двух путепроводах через автомобильную дорогу. Два первых объекта расположены на трассе М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной — Прохоровка — Губкин — Р-298 Курск — Воронеж — автомобильная дорога Р-22 «Каспий». Третий находится на участке М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной, Юго-Восточный обход Курска. Исполнить обязательства нужно до 15 декабря 2026 года.

Еще 182 млн руб. направят на безопасность мостов через безымянный ручей и реку Грайворонка на дороге Р-298 Курск — Воронеж — автомобильная дорога Р-22 «Каспий» — Кшенский — М-4 «Дон». Завершить работы на них требуется до 30 ноября 2027 года.

Источник финансирования во всех случаях — федеральный бюджет. Подавать заявки на участие во всех конкурсах можно до 25 мая, итоги планируют подвести 1 июня.

Предыдущие торги на эти работы отменили по результатам внеплановой проверки ФАС. Она показала, что УПРДОР не установило запреты или ограничения на импортную продукцию либо преимущества для российской. Кроме того, заказчик не использовал каталог товаров, работ, услуг, хотя для перечисленного оборудования в нем есть готовые позиции с характеристиками. Еще одно нарушение — требование согласовывать поставляемое оборудование до начала установки: такая норма позволяет заказчику влиять на выбор товара уже после старта конкурса, что противоречит закону о контрактной системе.

Алина Морозова