Объект инфраструктуры поврежден при падении обломков БПЛА под Воронежем

Силы ПВО с начала суток сбили шесть беспилотников над одним городским округом и тремя районами Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

По словам господина Гусева, обломки дронов повредили инфраструктурный объект. Предварительно, никто не пострадал. Около 14:24 мск губернатор объявил об отмене режима опасности БПЛА.

Сегодня из-за опасности атак беспилотников в Воронеже перенесли экзамены ОГЭ. Региональное министерство образования отметило, что такие меры приняли «для защиты психологического состояния детей и обеспечения равных условий для всех участников». По данным ведомства, сегодня из-за угрозы БПЛА школьники провели в укрытиях более двух часов.